Dal 24 al 26 novembre, il weekend milanese si fa goloso con ‘Happy Natale Happy Panettone’, speciale celebrazione dedicata al panettone artigianale.

Happy Natale Happy Panettone prende il via a Milano venerdì 24 novembre e, fino a domenica 26, regala un lungo weekend di golose celebrazioni dedicate al panettone artigianale, dolce simbolo delle festività natalizie. Organizzato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, con il supporto di Fiera Milano, l’evento è un percorso festoso all’interno dello storico Palazzo Castiglioni.

La kermesse (gratuita e accessibile mediante registrazione online e fino ad esaurimento posti) è, infatti, un invito al pubblico a gustare le prelibatezze di stagione tra menù ad hoc, arte della tavola e degustazioni guidate, fino alla proclamazione del miglior panettone artigianale d’Italia. Si parte, venerdì 24 novembre, con la masterclass della event&wedding planner Alessandra Pirola Baietta e Caffè Scala dedicata alla Tavola del Natale.

Foto da Ufficio Stampa

Quindi, spazio alla masterclass dedicata a storia e tradizioni curata da Susanna Manzin. Tra gli appuntamenti di sabato 25 novembre, poi, talk e degustazioni a tema Christmas Day per scoprire le proposte dei cuochi di APCI per il pranzo di Natale. Presenti anche il maestro del cioccolato Davide Comaschi e il presidente dei panificatori Matteo Cunsolo.

La giornata si conclude con l’aperitivo esotico di Natale, dopo aver dato spazio anche ai consigli sotto l’albero di Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. Domenica 26 a Happy Natale Happy Panettone è atteso il gotha della pasticceria italiana con la finale del concorso “Artisti del Panettone”.

Alle ore 12, viene proclamato il miglior panettone tradizionale senza glassa, votato da una giuria di giornalisti esperti. Special guest sul palco della premiazione lo chef Alessandro Borghese. Nel pomeriggio, poi, proseguiranno le degustazioni dei 19 lievitati degli “Artisti del Panettone”, guidati dal vincitore uscente da Sal De Riso.

E per brindare al Natale in arrivo, l’Happy Hour è in compagnia del flair bartender Giorgio Facchinetti. A lui il compito di proporre il cocktail perfetto da abbinare al dolce iconico del Natale. Ulteriori dettagli sui profili social.

In occasione di Happy Natale Happy Panettone torna la mappa realizzata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Uno strumento per scoprire pasticcerie e panetterie del territorio che propongono il vero panettone artigianale secondo la ricetta della tradizione dall’apposito disciplinare.

Ma l’evento non è solo un regalo per il palato. La tre giorni, infatti, sostiene Fondazione Umberto Veronesi e WeWorld Onlus. Acquistando il Panettone per la ricerca si supporta il lavoro dei ricercatori impegnati a trovare cure e terapie innovative per bambini e adolescenti malati di tumore. Inoltre, lo staff di WeWorld Onlus nella giornata di sabato presenterà i programmi e la campagna natalizia contro la malnutrizione di bambine e bambini.

Foto da Ufficio Stampa