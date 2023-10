Era il 16 ottobre 1923 quando Walt e suo fratello Roy presentavano la magia Disney per la prima volta. A cent’anni di distanza quella magia continua.

La magia non ha davvero età e a dimostrarlo, in un compleanno davvero speciale, è Disney che spegne le sue prime 100 candeline. Era, infatti, il 16 ottobre 1923 quando Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo la magia Disney per la prima volta, regalando un tocco di meraviglia a milioni di persone. Un secolo dopo, quello spirito è più vivo che mai e nel corso del 2023, Disney ha celebrato l’anniversario con una serie di iniziative uniche.

Poster da Ufficio Stampa

Prima grande vetrina dei festeggiamenti è stata nientemeno che il Super Bowl LVII che ha trasmesso Disney100 – Special Look, video omaggio a tutti i fan dedicato a 100 anni di storie ed emozioni intramontabili. “È importante ricordare l’eredità di Walt Disney e la sua continua ricerca dell’eccellenza che ancora oggi continua a essere il motore della Company”, ha dichiarato il CEO Disney Bob Iger. “Siamo immensamente grati alle generazioni di fan di tutto il mondo per essere una parte fondamentale della nostra storia. E per aver accolto nelle proprie vite le nostre storie e i nostri personaggi nel corso di questo ultimo secolo”.

“Disney100 rappresenta un omaggio a tutti i nostri fan e famiglie, nonché ai nostri artisti e visionari creativi”, ha aggiunto. “Con talento e immaginazione, hanno dato vita ai magici momenti che rendono Disney una parte integrante della cultura globale”. Inoltre, è stato lancio il progetto Create 100 dello scorso 12 ottobre che coinvolge grandi nomi della moda come Louboutin e Pierpaolo Piccioli per Valentino.

LEGGI ANCHE: — Create 100: Disney celebra la creatività e svela la scultura in omaggio a Virgil Abloh

Fino al 30 ottobre, i fan da tutto il mondo hanno l’opportunità di partecipare a un’asta speciale che sostiene una campagna globale. I proventi, infatti, saranno devoluti all’organizzazione benefica partner Make-A-Wish®. L’elenco di opere disponibili all’asta include pezzi iconici, come la tuta indossata da Beyoncé nel Visual Album ‘Black Is King’ oltre a creazioni donate da brand quali Adidas, Christian Louboutin, Maison Valentino e Tommy Hilfiger. In più, a Londra è in corso la mostra Disney100 Exhibition, visitabile fino alla primavera del prossimo anno.

Il cortometraggio Once Upon a Studio dal 16 ottobre

Esattamente nel giorno del centesimo compleanno di Disney, esce il nuovo cortometraggio originale Walt Disney Animation Studios dal titolo Once Upon a Studio. Nella pellicola, il pubblico ritrovava alcuni dei personaggi iconici della casa di produzione che si riuniscono per uno scatto di gruppo eccezionale per il 100° anniversario. Sono ben 543 i personaggi da oltre 85 lungometraggi e cortometraggi Disney – eroi e antagonisti, principi e principesse, aiutanti e stregoni – che si danno appuntamento per un compleanno da ricordare.

Immagini da Ufficio Stampa

Lo speciale corto fonde l’animazione tradizionale con la grafica computerizzata, dando vita a una celebrazione straordinaria di 10 decenni di narrazione, talento e realizzazioni tecnologiche. La regia di Once Upon a Studio è di Dan Abraham e Trent Correy, mentre la produzione è curata da Yvett Merino e Bradford Simonsen. Un progetto vuole far incontrare i fan dei Walt Disney Animation Studios in un viaggio indimenticabile.

Foto da Ufficio Stampa