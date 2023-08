Create 100: Disney e Virgil Abloh Securities hanno svelato la scultura ‘Structural Sorcerer — a Sorcerer’s Apprentice Mickey Sculpture’.

Continuano le celebrazioni di Disney100 – il 100° anniversario di The Walt Disney Company – che ora diventano più intense con il lancio di Create 100. La campagna globale celebra la creatività e segna 100 anni di Storytelling Disney. Con Create 100, alcuni talenti di nuova generazione del mondo della moda, del cinema, della musica e dell’arte hanno donato opere d’arte, oggetti ed esperienze ispirati alla propria connessione con le storie e i personaggi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century. Il tutto per supportare il partner di beneficenza Disney Make-A-Wish. Per inaugurare la campagna, Disney ha donato a Make-A-Wish 1 milione di dollari per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie.

«Le storie e i personaggi Disney hanno lasciato un segno indelebile nella cultura pop di tutto il mondo, trascendendo confini, settori e generazioni. – ha dichiarato Tasia Filippatos, Consumer Products, Games and Publishing President – Non potevamo pensare a un modo migliore per onorare i 100 anni di storytelling Disney che collaborare con questo gruppo eccezionale di artisti per supportare Make-A-Wish».

Create 100: la collaborazione con Virgil Abloh Securities per la scultura di Topolino

Per dare il via all’iniziativa, Disney ha collaborato con Virgil Abloh Securities per realizzare una scultura di oltre 180 cm ispirata a Topolino Apprendista Stregone da Fantasia di Disney. L’opera si trova presso il Royal College of Art (RCA) a Londra ed è a grandezza naturale. Dal titolo Structural Sorcerer — a Sorcerer’s Apprentice Mickey Sculpture, è stata commissionata da Disney e disegnata da ALASKA ALASKA. «La scultura Sorcerer’s Apprentice Mickey, che rende omaggio all’eterna eredità di Virgil Abloh, è ispirata alla sua serie di mobili con struttura a griglia e alle illustrazioni di Topolino realizzate nel 2018 in occasione del suo 90° anniversario» ha dichiarato Shannon Abloh, moglie del compianto artista.

La scultura sarà esposta presso il Royal College of Art nel corso dell’estate. Virgil aveva del resto un rapporto molto stretto con il Royal College of Arts. Il college, non a caso, ha recentemente annunciato l’istituzione di una borsa di studio in suo onore. La borsa di studio supporterà studenti britannici di colore talentuosi ma con difficoltà economiche. Virgil Abloh Securities ha anche coinvolto l’artista Favour Jonathan, che ha realizzato una scultura del Dr. Facilier da La Principessa e il Ranocchio di Disney, che sarà inclusa nell’iniziativa Create 100.

I doni di Beyoncé, Christian Louboutin e Lang Lang

Le altre incredibili opere d’arte, oggetti ed esperienze, insieme alle storie che li accompagnano, saranno svelati durante l’estate. I contributi Create 100 includeranno opere di ogni tipo, donate da artisti come Beyoncé e Christian Louboutin. Ma anche da Giovanna Engelbert, Lang Lang, Tommy Hilfiger e il celebre artista brasiliano Vik Muniz. Ulteriori partner globali come Adidas, Pandora e Coach contribuiranno alla celebrazione con altri pezzi unici.

«I desideri nascono dall’immaginazione dei nostri bambini. Questa scintilla creativa ispira il loro viaggio insieme a noi. – ha commentato Luciano Manzo, President and CEO di Make-A-Wish – Create 100 è la dimostrazione di come la creatività possa donare speranza. Questo stimolante progetto aiuterà a sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. Siamo molto grati a Disney e a tutti gli artisti coinvolti per il supporto».