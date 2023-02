Super Bowl LVII: Disney celebra i suoi 100 anni con un video speciale

In occasione del Super Bowl (edizione numero LVII) è stato proiettato il video Disney 100 per celebrare il centenario della Walt Disney Company

Un compleanno importante quello che il 16 ottobre festeggiare The Walt Disney Company sanno 100 le candeline da spegnere e le celebrazioni per questo evento sono tantissime durante l’anno. A partire dal video speciale che rende omaggio a tutti i suoi fan e artisti trasmesso durante il Super Bowl LVII, e che mette in risalto 100 anni di storie intramontabili e innovazione senza pari.

Disney presenta al Super Bowl il video che celebra 100 anni di storie intramontabili e ricordi condivisi.

“Mentre celebriamo il nostro storico 100° anniversario, è importante ricordare l’eredità di Walt Disney e la sua continua ricerca dell’eccellenza che ancora oggi continua a essere il motore della Company. Siamo immensamente grati alle generazioni di fan di tutto il mondo per essere una parte fondamentale della nostra storia, e per aver accolto nelle proprie vite le nostre storie e i nostri personaggi nel corso di questo ultimo secolo. Disney100 rappresenta un omaggio a tutti i nostri fan e famiglie, nonché ai nostri artisti e visionari creativi che, con talento e immaginazione, hanno dato vita ai magici momenti che rendono Disney una parte integrante della cultura globale.” Bob Iger – CEO Disney

Nel video celebrativo Disney100 scene tratte da iconici film, serie, spettacoli teatrali, parchi tematici e fan Disney, oltre a una raccolta di citazioni di Walt Disney che richiamano alla memoria quei ricordi e quella nostalgia che hanno permesso a Disney di avere un posto speciale nel cuore del pubblico di tutto il mondo.

Un anno ricco di appuntamenti: a Febbraio arriva Disney100: The Exhibition

Ma il debutto del video Disney100 durante il Super Bowl, è solo uno degli emozionanti eventi visti per la celebrazione di questo compleanno. Mentre al cinema il 15 febbraio arriverà il nuovo episodio Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il 18 febbraio ci sarà il debutto mondiale al The Franklin Institute di Filadelfia della mostra Disney100: The Exhibition: gli ospiti saranno trasportati attraverso quasi 1.400 metri quadri e 10 gallerie che daranno vita alle storie Disney grazie a tecnologie innovative e immersive.

The Walt Disney Archives aprirà lo scrigno dei tesori per mostrare al pubblico oltre 250 dei propri “gioielli”, tra cui disegni originali raramente esposti in altre occasioni, manufatti, costumi, oggetti di scena, veicoli dei parchi tematici e molto altro ancora. La mostra proseguirà in seguito con altre tappe negli Stati Uniti e in Europa.

I Parchi Disney hanno già iniziato a sorprendere gli ospiti con speciali celebrazioni a tema Disney100. Lo scorso 27 gennaio Disneyland Resort (California) ha inaugurato la nuova attrazione Mickey & Minnie’s Runaway Railway, due nuovi spettacoli serali – “World of Color – One” presso il Disney California Adventure Park e “Wondrous Journeys” al Disneyland Park – oltre a tante novità di intrattenimento, food&beverage e merchandise a tema Disney100 disponibili per un tempo limitato. I Parchi Disney di tutto il mondo celebreranno questo importantissimo traguardo con tante sorprese durante l’anno.

Il pubblico mondiale potrà contare su un incredibile elenco di uscite nelle sale di produzioni cinematografiche dei celebri Studios della Company, inclusi Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm e altri, in arrivo nel corso dell’anno. Da La Sirenetta a Guardiani della Galassia: Volume 3 a maggio, fino a Elemental, l’ultimo capitolo della saga di Indiana Jones, The Marvels e Haunted Mansion in estate, il grande schermo vedrà l’arrivo dei personaggi più amati e di tante nuove storie. Inoltre, il 22 novembre 2023 Walt Disney Animation Studios presenterà Wish, un nuovo lungometraggio animato originale disponibile in esclusiva nei cinema.

Ma le sorprese non finiscono qui. Disney celebrerà i suoi più grandi fan con eventi esclusivi, anteprime e, a settembre, la speciale Destination D23 a tema Disney100 riservata ai membri del D23: The Official Disney Fan Club.

Le celebrazioni sono appena cominciate e per restare aggiornati è possibile seguire la pagina disney100.com. E se volete condividere i vostri ricordi Disney preferito, l’hashtag da usare è #Disney100.

Le iniziative Disney100 nell’area EMEA

Disney100: The Concert – Una serie di concerti multimediali che ripercorrono le musiche più iconiche della storia Disney, incluse le canzoni tratte da film come La Bella e la Bestia, Mary Poppins ed Encanto, insieme ai brani tratti dai mondi Pixar, Star Wars e Marvel. Oltre alle date già annunciate in Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria, Norvegia, Svezia e Francia, sono in arrivo nel 2023 ulteriori concerti anche in Sud Africa, Svezia, Polonia e Repubblica Ceca. In Italia, Disney100: The Concert farà tappa il 13 maggio all’Arena di Verona con una performance dal vivo di artisti solisti e dell’Hollywood Sound Orchestra arricchita da scene tratte da leggendari film Disney.

Il video celebrativo Disney100 – Special Look sarà disponibile anche sui canali social Disney EMEA e su Disney+

