Abbiamo incontrato Belen e Cecilia Rodriguez, nel cast della quarta stagione di ‘Celebrity Hunted’ su Prime Video. Ecco la nostra intervista.

Rimanere al passo con le sorelle Rodriguez non è cosa facile. Ce lo hanno dimostrato in questa intervista di coppia, che diventa un vero e proprio dialogo a due fatto di battute in rapide successione e qualche confessione all’orecchio. Belen e Cecilia, del resto, sono abituate tanto a stare sotto i riflettori quanto a convivere con gli obiettivi delle macchine fotografiche. E, se necessario, a scansarli. Ma come se la saranno cavata nel fuggire e depistare i cacciatori di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo?

Credits immagini: Prime Video & Amazon Studios da Ufficio Stampa

Sono, infatti, tra le coppie in fuga nella quarta stagione del reality thriller Original prodotto da Endemol Shine Italy. Con loro, in questo viaggio tra l’avventuroso e il comico lungo la penisola, ci sono Raoul Bova con la moglie Rocío Muñoz Morales, i rapper Guè e Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Si parte dal cuore di Milano con destinazione un punto di estrazione che verrà svelato durante il percorso.

“Cosa ci ha convinto a partire?”, esordisce Cecilia guardando immediatamente la sorella. “A me ha convinto papà! A un certo punto non volevo più partire: pensavo fosse veramente difficile e che non ce la facessi… con mia sorella poi!”, ride. “Seriamente, per quanto mi riguarda – prosegue – ma penso di parlare per entrambe, ho pensato che è un programma veramente figo e abbiamo pensato mille volte di volerlo fare! Alla fine, però, mi ha convinto mio papà”.

“La verità è che sono molto impegnativa”, interviene Belen sorridendo. “Quindi Cecilia ha deciso di fare questo reality per solidarietà, perché nessun altro voleva partire con me! Prima di lei, infatti, è stato chiesto a una persona importante della mia vita e ha declinato l’invito. Però l’ho capito!”. “Te l’ho detto tante volte: non vuoi mai ascoltare tua sorella!” si inserisce Cecilia bisbigliando all’orecchio anche un consiglio amoroso non seguito. “Sì, ecco abbiamo deciso di fare questo programma perché lei non mi ascolta!”, chiosa.

A proposito di strategia, invece, le sorelle Rodriguez ammettono di non essere state particolarmente coraggiose. Ed è chiaro fin dal primo episodio (già disponibile in streaming). “Noi non abbiamo paura di niente, vero? Siamo sempre molto concentrate e quando arriva il pericolo noi lo sentiamo… e rimaniamo ferme, senza urlare!”, ridono.

Credits immagini: Prime Video & Amazon Studios da Ufficio Stampa

“Scherziamo, non abbiamo avuto una strategia anzi la nostra strategia è stata quella di non avere una strategia”. “O meglio, noi ne avremmo avuta una solo che non l’abbiamo potuta rispettare perché questa ragazzina accanto a me – afferma Belen indicando la sorella – si spaventa e inizia a urlare, mandando tutto all’aria”.

“Una cosa, però, me l’ha insegnata”, riconosce Cecilia. “Mi ha sempre spronato a fare le cose, anche quando ero appena arrivata in Italia e mi vergognavo, per dire, ad andare in farmacia”. Chiediamo, quindi, quale potrebbe essere una canzone per la loro fuga a Celebrity Hunted e se ‘Chechu’ inizia a intonare un Alleluja, Belen cita La cura di Franco Battiato. “In fondo Cecilia è la sorella minore, ci sta che io debba un po’ proteggerla”.

Foto da Ufficio Stampa