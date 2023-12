Il film 20th Century Studios ‘The Creator’, epico thriller d’azione diretto da Gareth, debutterà il 17 gennaio su Disney+.

Disney+ ha annunciato l’arrivo del film The Creator in streaming sulla piattaforma. L’epico thriller d’azione prodotto da 20th Century Studios e diretto da Gareth Edwards sarà, infatti, disponibile per gli abbonati a partire dal 17 gennaio 2024.

Il film è interpretato da un cast stellare che include John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney. La storia si svolge in una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale. Joshua (interpretato da John David Washington), ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Gemma Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l’inafferrabile architetto dell’avanzata intelligenza artificiale.

Il Creatore ha sviluppato un’arma misteriosa con il potere di porre fine alla guerra e all’umanità stessa. Mentre Joshua e la sua squadra di agenti d’élite si infiltrano nel territorio occupato dall’intelligenza artificiale, scoprono che l’arma apocalittica è un’IA dalle sembianze di una bambina (Madeleine Yuna Voyles).

Il film è diretto da Gareth Edwards, con la sceneggiatura di Gareth Edwards e Chris Weitz su soggetto dello stesso Edwards. La produzione vanta nomi come Kiri Hart, Jim Spencer, Arnon Milchan, Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer e Zev Foreman.

