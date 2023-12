I SEVENTEEN insieme al PD Na Young Suk viaggiano in Italia nel nuovo reality ‘NANA TOUR with SEVENTEEN’: dove vedere la serie.

Ogni promessa è debito e i SEVENTEEN sono pronti a mostrarci il loro viaggio nel prossimo reality NANA TOUR with SEVENTEEN, che ha portato il gruppo K-Pop proprio in Italia! Il 18 dicembre, la boy band ha infatti svelato un nuovo poster e teaser della loro nuova serie a tema viaggio. Ricordiamo che il nuovo show è stato vinto dai SEVENTEEN in occasione del programma The Game Caterers 2 del PD Na Young Suk. I membri del gruppo avevano infatti estratto la possibilità di essere protagonisti della serie Youth Over Flowers del producer e Na Young Suk non poteva di certo sottrarsi.

L’8 settembre, il giorno seguente al concerto al Tokyo Dome, pare che i SEVENTEEN siano stati portati in aeroporto insieme al produttore televisivo. Da Tokyo a Seoul, i ragazzi sono poi arrivati il giorno seguente a Roma, dove sarà ambientata la serie. Nel nuovo poster, si vedono i 12 membri sulla spiaggia: S.Coups, il leader, non ha partecipato alle riprese a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha temporaneamente costretto ad una pausa.

LEGGI ANCHE: Le Filippine, per la prima volta, ospitano gli Asia Artist Awards

Al momento sul NANA TOUR With SEVENTEEN in Italia sono stati rilasciati un teaser trailer e gli Highlight. Nei video possiamo già vedere i ragazzi mentre si godono le nostre bellezze italiane. La serie debutterà il 5 gennaio alle 20.40 in Corea del Sud (in Italia saranno le 12.40) su tvN. La full version arriverà invece su Weverse alle 22 (in Italia alle 14).