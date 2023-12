Gli Asia Artist Awards, per la prima volta, arrivano nelle Filippine: tutti gli ospiti e gli artisti attesi nel 2023.

Gli Asia Artist Awards (noti anche come AAA), per la prima volta nella loro storia, saranno ospitati nelle Filippine. L’appuntamento con l’ottava edizione della cerimonia è infatti per il 14 dicembre presso la Philippine Arena (l’arena al coperto più grande del mondo) nella provincia di Bulacan: un’attestazione di quanto il paese asiatico abbia da sempre amato e sostenuto la K-Culture. Gli Asia Artist Awards sono infatti stati istituiti nel 2016 per volontà del quotidiano coreano Money Today, da StarNews e MTN con l’obiettivo di premiare gli artisti sudcoreani che si sono distinti nella tv, nel cinema e nella musica asiatici. Al giorno d’oggi a organizzare gli AAA sono StarNews, TONZ ENTERTAINMENT e PULP Live World.

Quest’anno, tra gli ospiti attesi, ci sono quindi come sempre molti artisti K-Pop. Tra loro, le NewJeans, LE SSERAFIM, i BSS, gli ZEROBASEONE, i BOYNEXTDOOR, gli Stray Kids, le ITZY, THE BOYZ, NMIXX, Kwon Eunbi, Kep1er, SB19, Dreamcatcher, KARD, AKMU, &TEAM, Lee Youngji, STAYC, Ash Island.

Annunciati anche alcuni attori di k-drama tra cui Ahn Hyo Aeop, Kim Seon Ho, Kim Se Jeong e Moon Ga Young. I conduttori saranno invece Kang Daniel, Jang Won-young delle IVE e Sung Han-bin, leader degli ZEROBASEONE.

Asia Artist Awards 2023: dove vedere la cerimonia in streaming

Il partner ufficiale degli Asia Artist Awards 2023 è l’app Lazada. È dunque possibile seguire la cerimonia via LazLive. Qui il link.