Tante novità per Topolino nel mese di ottobre: il magazine a fumetti presenta un’edizione speciale con il ritorno di Fantomius e una cover variant in anteprima al Romics.

Per il mese di ottobre Topolino si prepara a più di una novità. Prima di tutto, il magazine a fumetti di Panini Comics, presenta Topolino 3541, un’edizione speciale dedicata all’avventura, al mistero, al divertimento e alle curiosità. Un numero pieno di sorprese che vede fra l’altro il ritorno di Lord Quackett in Fantomius Torna a Colpire!. Marco Gervasio, creatore del personaggio e autore delle storie, regala ai lettori un’avventura indimenticabile in cui Fantomius è pronto a stupire i fan.

Astuzia e abilità sono le chiavi di un episodio singolo autoconclusivo di cui Gervasio svela qualche anticipazione. “Dopo due lunghe saghe a puntate, che hanno destabilizzato non poco lo status quo del personaggio, torniamo ad un episodio singolo autoconclusivo, che tiene conto di quanto accaduto. Nell’ultima saga abbiamo lasciato un Fantomius vincitore, ma diverso da prima, non più così sicuro e determinato, ma anzi con molti dubbi e consapevole dei propri errori”.

Tra le altre storie in questo numero c’è Tutto Accadde Alla Fattoria, che riporta il giovane aquilotto Newton, nipote di Archimede, nelle pagine di Topolino. Con disegni di Donald Soffritti e sceneggiatura di Marco Nucci, questa storia promette momenti di risate e avventure emozionanti. E ancora, Topolino 3541 presenta l’ultima Tin Box esclusiva della collezione Calciatori Adrenalyn XL, con il tema ‘Muro d’acciaio’ e la card Limited Edition del centrocampista del Genoa, Milan Badelj.

Topolino: anteprime e incontri al Romics 2023

Il numero 3541 è in uscita in contemporanea con Romics – il Festival Internazionale del Fumetto, in programma a Roma dal 5 all’8 ottobre. Topolino sarà presente al Romics con uno stand speciale nel padiglione 7, stand C1. Due gli ospiti d’eccezione – Andrea Freccero e Marco Gervasio –, disponibili per i firmacopie e per un incontro speciale il 6 ottobre alle 16 con Alex Bertani, Direttore di Topolino.

Proprio in fiera, inoltre, i visitatori troveranno in anteprima una variant cover da collezione a quattro ante (disponibile dalla settimana successiva in fumetteria e online su Panini.it), a cura dell’art director Andrea Freccero, che riunisce gli amici di Topolinia e Paperopoli. “Non è stato facile trovare il giusto mix di personaggi storici e personaggi apparsi sul settimanale più di recente” afferma Freccero.“Questo tipo di cover si apre come un libro. È volutamente leggera, perché, una volta aperta è molto più forte l’effetto “uao!” che genera. È una sorta di “onda grafica” che si muove nelle due direzioni.”. Una vera e propria orchestra di personaggi che anticipa la corale Topolino e l’avventura a scatti, sceneggiata da Marco Nucci e disegnata da ventotto mani diverse.

Sono infatti ben quattordici i disegnatori, tra quelli che hanno esordito su Topolino negli ultimi anni, ad aver preso parte a questo progetto unico. Si tratta di: Ivan Bigarella, Giulia La Torre, Federico Maria Cugliari, Federico Franzò, Nico Picone, Simona Capovilla, Libero Ermetti, Stefano Zanchi, Mario Ferracina, Giulia Lomurno, Mattia Surroz, Andrea Malgeri, Federico Butticè ed Emmanuele Baccinelli.

“Osservando la splendida cover variant di Andrea Freccero, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente elaborare una storia che, in qualche modo, ne abbracciasse lo spirito. È disegnata da quattordici illustratori diversi, uno per tavola. Una staffetta corsa con la matita!”, chiosa Marco Nucci.

