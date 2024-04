Dalla penna della giornalista e scrittrice Orietta Cicchinelli nasce ‘Ginestrina’, coraggioso romanzo di crescita tutto al femminile. Le parole dell’autrice.

Si intitola Ginestrina (Demoni e Passioni) il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Orietta Cicchinelli per BookSprint Edizioni. Quarto lavoro dell’autrice, la storia – anche in versione eBook sul sito della casa editrice – è un coraggioso viaggio tutto al femminile attraverso una crescita travagliata. “Un racconto fatto di ascese e cadute rovinose dove le donne, le ragazze, le madri si ritrovano”, spiega l’autrice.

Dalle origini umili, la protagonista si allontana dalla campagna inseguendo i propri sogni in città, che si fa scenario di demoni e passioni. “Ginestrina è una bimba forte e determinata, che vuole fare le cose considerate, per i tempi, da maschi – prosegue – caparbia e controcorrente, la nostra Ginestrina va dove vuole, proprio come una cattiva bambina”.

Cover da Ufficio Stampa

E se la scelta degli Anni Novanta potrebbe suonare ormai lontana, vicende e sentimenti ci sono più che mai vicini. Dal confronto tra provincia e realtà urbana al dialogo fra tradizione e modernità, fino alla ricerca del benessere contrapposto alla semplicità delle piccole cose. “Ginestrina bazzica la redazione dei quotidiani più importanti di Roma, la cacciano dalla porta e lei rientra dalla finestra. Non si arrende mai e alla fine avrà le sue soddisfazioni”, racconta ancora Cicchinelli.

Tra avventure e disavventure umane, Ginestrina riuscirà a costruire la sua strada lastricata, come per tante se non tutte, di forze e fragilità che scorrono in novanta paginette che scorrono veloci. Un romanzo che – come dichiara la scrittrice – “racconta la forza del cuore delle donne che possono andare ovunque, e soprattutto la potente gamma di emozioni che solo chi ha il coraggio di vivere pienamente la vita hic et nunc può trasmettere”.

L’autrice

“Non perdere mai di vista da dove si viene (cresciuta da una madre contadina, dura e ruvida) per andare sempre oltre” è il mantra di Orietta Cicchinelli, abruzzese di origini, romana di adozione e con la passione del volo. Da 24 anni a Metro (il primo free press italiano che ha contribuito a far nascere), collabora con Repubblica.it, dopo una gavetta tra Il Messaggero di Roma, L’Informazione di Mario Pendinelli, Tg Rai Lazio e non solo.

LEGGI ANCHE: — ‘Girl Crush’ tra K-pop e Giappone, Midori Tayama: «Affascinata dalle coreografie e dalla moda degli idol»

Il primo racconto La Madre (Tuga edizioni), alla sua seconda edizione, è stato selezionato dalla Biblioteca delle donne del Salone Internazionale del Libro di Torino. È seguito, poi, Il Karma in un paio di scarpe (Tony Lupetti e Tuga edizioni), storia vera del primo camorrista dissociato della storia. Quindi, Hijo de Puta-La parabola di un legionario (MGC edizioni per Tony Lupetti) che potrebbe diventare un film con protagonista, oltre al vero legionario (Giovanni) nel ruolo del titolo, il più famoso stunt italiano (Claudio Pacifico).

Ha da poco pubblicato il quarto romanzo, Ginestrina – Demoni e passioni (BookSprint edizioni), una storia di crescita tutta femminile che affronta anche tematiche dure. Tra queste, l’aborto e la dipendenza d’amore.

Immagini da Ufficio Stampa