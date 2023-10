Si arricchisce l’offerta de La nave di Teseo che annuncia la collana dedicata a libri per bambini e ragazzi. Si comincia con due autori best seller e una rivelazione: Matthew McConaughey.

C’è un nuovo orizzonte di avventure letterarie destinato a coinvolgere per i bambini e i ragazzi e a proporlo è La nave di Teseo. La collana prende il nome de La nave dei Piccoli ed è destinata a ospitare libri illustrati creati da autori di prestigio nel mondo del disegno, dell’illustrazione e della narrativa. A inaugurare le pubblicazioni sono i progetti di due autori best-seller e una vera e propria rivelazione che arriva direttamente da Hollywood.

“Andrea de Carlo qualche mese fa mi ha inviato la storia di Batuc scritta e disegnata e colorata con sua figlia Malina”, racconta Elisabetta Sgarbi, publisher La nave di Teseo. “Mi disse: ‘Ma non c’è una collana per bambini alla Nave’. E io gli ho risposto: ‘La facciamo apposta. È arrivato il momento’. Andrea è un formidabile disegnatore, oltre che scrittore. Questa martora di nome Batuc è rimasta nei cassetti per tanto tempo, da quando sua figlia Malina era piccola. Mi ha ricordato la storia della Pimpa di Altan. Ed è una martora che scopre il mondo, le sue difficoltà, ma sempre con il sorriso. E ha una particolarità, i suoi pensieri sono colorati”.

“Ecco, questa è la cosa che mi ha colpito, l’idea che i pensieri debbano essere colorati oltre che coerenti”, prosegue Sgarbi. “Il personaggio di Batuc, inoltre, può dare vita a tante avventure ancora; è una martora bellissima e simpaticissima, che ha valori universali. E c’è già molto interesse per la sua animazione. Per ora la Nave che è salpata è quella dei piccoli, e con il libro di Andrea e Malina, I vestiti di Batuc, ci sarà anche Solo perché, primo libro per bambini di Matthew McConaughey, attore premio Oscar che abbiamo scoperto e amato pure come autore con il suo precedente bestseller, Greenlights. E poi non è detto che non salpi anche una nave dei Ragazzi”.

I vestiti di Batuc: un viaggio tra bosco e città

Primo titolo in catalogo è quello di Andrea e Malina De Carlo, coppia creativa di grande talento che porta in un mondo incantato. I vestiti di Batuc è il racconto di un viaggio straordinario tra il bosco e la città, che farà innamorare i giovani lettori del protagonista, una martora molto speciale. Nelle pagine di questo libro, infatti, i disegni di Andrea De Carlo e i testi di Malina De Carlo presentano Batuc, martora dai pensieri profondi e colorati che vive nel bosco, ma si sente diverso dagli altri animali.

Così, un giorno, decide di intraprendere un’avventura lasciando il suo habitat per esplorare la città alla ricerca di qualcuno con cui condividere i suoi pensieri unici. La città si rivela un luogo grande, misterioso e pieno di cose sconosciute per Batuc, sfondo perfetto per avventure, incontri e nuovi amici. Prima fatica a quattro mani di Andrea e Malina, I vestiti di Batuc promette di essere solo l’inizio di una collaborazione proficua.

Solo Perché: il primo libro per bambini (ma anche per adulti) di Matthew McConaughey

Matthew McConaughey, attore premio Oscar e autore di successo del New York Times con il romanzo Greenlights, debutta con il suo primo libro per bambini, Solo Perché. Al primo posto delle classifiche internazionali, questa raccolta di lezioni profonde e divertenti è destinato ai piccoli lettori ma si fa apprezzare anche dagli adulti, per imparare per vivere una vita migliore e abbracciare la propria unicità.

Quante volte ci siamo trovati in situazioni in cui eravamo preoccupati e eccitati allo stesso tempo? Quante abbiamo sperimentato il dolore ma abbiamo comunque trovato la forza di perdonare? E ancora: quante volte abbiamo realizzato che una domanda può avere più di una risposta? Queste contraddizioni sono parte integrante della nostra vita e contribuiscono a definire chi siamo. In Solo Perché Matthew McConaughey esplora queste sfumature della vita attraverso le sue storie ed esperienze illustrate dalla matita di Renée Kurilla.

Ma c’è anche una vena ironica nelle pagine di McConaughey che condivide non solo il suo amore per il racconto, ma anche la passione nel costruire case sugli alberi e la sua straordinaria conoscenza dei sottaceti. La star di Hollywood insieme a Kurilla riescono a regalare uno nuovo sguardo sulla vita nel segno dell’accettazione di sé.

