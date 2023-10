In pochi sanno che Hayao Miyazaki ha disegnato un manga nel 1983 finora inedito al di fuori del Giappone e ora in arrivo in Italia.

La sua fama da regista è nota, ma in pochi sanno che Hayao Miyazaki nel 1983 ha realizzato un manga uscito solo in Giappone. La buona nuova è che la fiaba di Miyazaki arriva finalmente in Italia per la linea Aiken di manga BAO Publishing con il titolo Il viaggio di Shuna. La data da segnare sul calendario è quella del 17 ottobre.

Il viaggio di Shuna è ambientato in una landa flagellata da una letale carestia. Qui un principe rinuncia agli agi di corte per mettersi alla ricerca di mitici semi che potrebbero sfamare il suo popolo. Lungo la strada incontrerà orrori indicibili, trappole mortali e persone ostili, ma anche il germe di una flebile speranza in un futuro migliore. Scritto e disegnato magistralmente nel 1983 dal Maestro Hayao Miyazaki in persona e rimasto inedito fuori dal Giappone fino ai giorni nostri, questo volume ha il respiro e l’epica di un lungometraggio, e la trama si dipana lungo tavole spettacolari ed evocative, autentica cinematografia su carta.

Foto: Shuna no Tabi (Shuna’s Journey) – Copyright © 1983 Studio Ghibli All rights reserved. First published in Japan by Tokuma Shoten Co., Ltd. Contract arranged through Sylvain Coissard Agency, France

Foto preview: Kikapress