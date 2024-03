‘Il mio matrimonio felice Artbook’ e ‘Crazy Food Truck’: tutte le uscite di aprile 2024 di J-POP Manga e Edizioni BD.

Cosa ci regaleranno J-POP Manga e Edizioni BD ad aprile 2024? Lato J-POP, i lettori del manga di successo Il mio matrimonio felice non potranno non festeggiare l’arrivo sugli scaffali dell’atteso Artbook della serie con oltre ottanta illustrazioni a colori. Torna in libreria e fumetteria l’autrice de La mia prima volta. My Lesbian Experience with Loneliness Kabi Nagata con il nuovo manga autobiografico Il mio povero pancreas. Eppure la mia vita è un po’ migliorata.

A fine mese saranno disponibili i primi due volumi dell’attesa serie sul K-pop Girl Crush di Midori Tayama e la travolgente ed esilarante miniserie Crazy Food Truck di Rokurō Ōgaki raccolta in un esclusivo cofanetto da collezione. Per quanto riguarda Edizioni BD fa il suo ingresso in catalogo il volume unico Lovesick scritto e disegnato da Luana Vecchio, autrice vincitrice del Russ Manning promising newcomer award e disegnatrice per Image e DC. Tutte le uscite nel dettaglio.

J-POP Manga, tutte le uscite di aprile 2024

Uscite J-POP Manga 3 aprile

La rilettura manga di Dracula a firma di Shin’ichi Sakamoto continua con il terzo volume di #DRCL midnight children. Mina e i suoi amici affrontano Dracula per salvare Luke dalla sua mortifera influenza, riusciranno ad aver la meglio sul terrificante e onnipotente Re delle tenebre? Continua il capolavoro di Moto Hagio A Cruel God Reigns con l’ottavo volume della serie e il secondo box della Deluxe Collection Edition di Tokyo Ghoul contenente i volumi dal 5 al 7. Dopo l’uscita in cofanetto della serie completa, arriva sugli scaffali il volume singolo de L’orrore di Dunwich 2 di Gou Tanabe e proseguono le serie Dance Dance Danseur 21, Hirayasumi 4, Mission: Yozakura Family 17 e The Dangers in my heart 4.

Uscite 10 aprile

Arriva sugli scaffali mercoledì 10 aprile Il mio matrimonio felice ArtBook, l’atteso volume dedicato alla serie manga del momento, oggetto del fortunato adattamento anime di Netflix. Un artbook interamente a colori che raccoglie oltre ottanta illustrazioni e altri contenuti extra speciali. Un must have per tutti i cultori della serie! Torna in libreria e fumetteria l’autrice de La mia prima volta. My Lesbian Experience with Loneliness Kabi Nagata con il nuovo manga autobiografico Il mio povero pancreas. Eppure la mia vita è un po’ migliorata.

Dopo esser stata ricoverata in ospedale per una grave pancreatite causata da un consumo alcolico sregolato, l’autrice cerca di seguire uno stile di vita più salutare e migliorare le proprie abitudini. Disponibile da questa data il volume singolo di Polaris will never be gone 2 dopo l’uscita in cofanetto della serie completa e continuano Final Fantasy Lost Stranger 10, I Quattro Fratelli Yuzuki 12, L’impero delle Otome 18 e Studio Cabana 2.

Uscite 17 aprile

Pronti a scatenarvi a ritmo K-pop? Da mercoledì 17 aprile arriva in libreria e fumetteria il primo volume di Girl Crush di Midori Tayama con doppia cover su jacket reversibile! Protagoniste due compagne del liceo molto diverse tra loro ma con un sogno in comune: diventare idol K-pop! Riusciranno a scalare le vette dell’industria musicale del momento?

Per l’eccellenza del Rakugo, tradizionale arte drammaturgica giapponese, è invece Akane a darci il buon esempio! Continuano le sfide a suon di monologhi di Akane Banashi con il quinto volume della serie. Proseguono le avventure dell’elfa dalla lunga vita con Frieren – Oltre la fine del viaggio 12, disponibile anche in edizione deluxe con logo in lamina e, in allegato solo con la prima tiratura, il volumetto cartonato Fanfare for Frieren. Il volume contiene tre illustrazioni inedite e il racconto in prosa che svela la vicenda dietro alla sigla di apertura dell’anime The Brave suonata dalla celebre band Yoasobi! Proseguono le serie Initial D 8, Kingdom 63, So I’m a Spider, So What? 13, The Rising Of The Shield Hero 23, Tokyo Ghoul Deluxe Collection Edition 5.

A marchio Edizioni BD esce Cuore, il nuovo graphic novel di Simone Pace dopo il premiato Fiaba di Cenere. In una città cyberpunk dove la tecnologia è stata ripudiata, un gruppo di androidi ribelli tenta di fuggire alla caccia senza quartiere degli umani e a ritrovare il Cuore, la struttura che connetteva la vita artificiale della città.

Uscite J-POP Manga 24 aprile

Sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico, il proprietario di un food truck sfreccia per le strade deserte della Terra cucinando deliziosi panini, finché non incontra una ragazza dal passato misterioso, inseguita da un manipolo di folli criminali. Arriva in libreria e fumetteria la miniserie action più laida e corrotta di sempre! J-POP Manga presenta Crazy Food Truck di Rokurō Ōgaki, disponibile completa in un esclusivo cofanetto da collezione. Dopo una lunga attesa, arriva sugli scaffali il quarto volume de L’estate in cui Hikaru è morto di Mokumokuren con allegata una speciale card da collezione, esclusiva solo per la prima tiratura su tutti i canali di vendita. E per i fan della serie non finisce qui! J-POP Manga dà alle stampa una esclusiva variant cover del primo volume de L’estate in cui Hikaru è morto, in vendita unicamente in fumetteria.

Esce anche Wet Sand di Doyak, nuovo grande successo della scena Boy’s Love coreana disponibile sia in edizione regular che deluxe con sovraccoperta variant ed esclusivipa per gadget allegati! Si conclude la saga fantasy culinaria più famosa del momento con la doppia uscita di Dungeon Food, volumi 13 e 14. Riusciranno Laios, Marcille, Senshi e Chilchuk a conquistare una volta per tutte il leggendario Dungeon?

Continuano Rent a Girlfriend 20 e Under Ninja 10. Disponibile a partire da mercoledì 24 per Edizioni BD il volume unico Lovesick di Luana Vecchio, disegnatrice per Image e DC qui alle prese con la sua prima opera da autrice completa. Nelle profondità più spaventose del dark web l’esclusivo canale Lovesick Club offre indiretta streaming agli abbonati mutilazioni, torture e uccisioni per mano della spietata e irresistibile mistress Domino. Un graphic novel estremo, in bilico tra gore ed erotismo, che esplora i limiti dell’amore e del consenso.

Uscite 30 aprile

Arriva in Italia il primo volume di Tales of Reincarnation in Maydare di Midori Yuuma e Nana Natsunishi, una nuova serie fantasy romance che conquisterà chi ha amato Il mio matrimonio felice.

Il mondo di Maydare è governato da grandi e potenti maghi e la più leggendaria fra questi è la Strega Cremisi, rimasta nella Storia per la sua irraggiungibile malvagità. La sua ultima discendente, Makia, è tormentata di recente da terribili sogni. In quelle occasioni, le appare la memoria di una sua vita precedente, quando era una liceale di nome Kazuha Oda e perse la vita in modo tragico, assassinata da un individuo sconosciuto. In qualche modo questo drammatico epilogo in un’altra vita e un altro mondo ha ancora a che fare con il suo presente e l’omicidio di Kazuha è collegato alla figura della strega sua antenata. Sugli scaffali anche Oshi No Ko – My Star 13 con in allegato una sorpresa esclusiva che sarà presto rivelata sui canali social di J-POP Manga.

Continuano Blue Giant Supreme 4, Devil lady 7 e Girl Crush2.

Dagli USA fa il suo ingresso nel catalogo di Edizioni BD una novità horror sci-fi da leggere tutta d’un fiato: The Cull 1 della sceneggiatrice Premio Eisner Kelly Thompson con i disegni di Mattia De Iulis. Il volume arriva per la prima volta in Italia con la curatela di Simone Di Meo. Un gruppo cinque giovani amici si incamminano nel cuore della notte alla volta di una montagna vicino casa per girare un cortometraggio. Ma non è davvero questo il motivo per cui stanno andando lì. Uno di loro ha mentito. E quella bugia cambierà per sempre le vite di tutti loro in un modo inimmaginabile e che non appartiene a questo mondo.