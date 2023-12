È disponibile il terzo volume di ‘Cookist’, ricettario dedicato alla cucina della tradizione italiana proposta con un approccio semplice e creativo.

Il terzo volume di Cookist, ricettario dedicato agli appassionati di cucina, è ora disponibile e pronto a rispondere ai dubbi più comuni che possono sorgere in cucina. Offrendo consigli, svelando segreti e sfatando falsi miti legati alla tradizione culinaria italiana.

Cover da Ufficio Stampa

Il nuovo ricettario Cookist Italia Amore Cucina adotta, infatti, un approccio creativo e semplice, guidando i lettori attraverso le ricette della tradizione culinaria italiana. L’attenzione è rivolta a temi quali la consistenza del ragù, la preparazione perfetta dei tortellini, la corretta panatura e molte altre curiosità legate alla cucina del Belpaese. Filo conduttore è il pranzo della domenica, dagli antipasti al dessert, esplorando le diverse categorie di piatti. Ecco, allora, fritti, lievitati, primi, secondi, contorni e dolci.

Il ricettario si presenta come una guida completa alle preparazioni tradizionali, con l’obiettivo di rendere gli appassionati della cucina veri “eroi dei fornelli”. Il tutto condito da un tocco di ironia. Non a caso i capitoli del libro includono ‘Vai a farti friggere’, ‘Farina del tuo sacco’ e ‘Contorni chi può’, per oltre cento pagine di contenuti gustosi e consigli pratici.

Cookist, con la sua community di oltre 50 milioni di appassionati di cucina in tutto il mondo, mira a soddisfare le esigenze di cuochi più o meno esperti, interpretando le ricette tradizionali con leggerezza e divertimento.

