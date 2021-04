Matrix, gli errori del film con Keanu Reeves che non avevi mai notato

tro il 2021 è prevista l'uscita del quarto capitolo della saga che ha lanciato Keanu Reeves, ma nei nostri cuori c'è il primo Matrix

Un film divenuto un cult che ha dettato legge nella moda e dal forte impatto culturale: stiamo parlando di Matrix pellicola del 1999 diretta dagli allora fratelli Wachowski e interpretata da Keanu Reeves, Laurence Fishbourne, Carrie Anne Moss e Hugo Weaving. Se siete tra i pochi che ancora non lo hanno visto, sintonizzatevi Venerdì 2 aprile alle 20:59 sul canale 20 del Digitale Terrestre.

Il film di Lana e Lilly Wachowski, il primo di una fortunata trilogia alla quale presto si aggiungerà un quarto capitolo, è basato sul concetto di percezione e realtà. Noi crediamo di vivere in un mondo reale, ma non è così.

“MATRIX è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità”

Complesso visionario e magistrale, la pellicola che ha consacrato Keanu Reeves nell’olimpo di Hollywood non è priva di errori. Eccone alcuni.

Nel primo incontro tra Morpheus (Laurence Fishbourne) e Thomas A. Anderson/Neo (Keanu Reeves), Morpheus porge a Neo la mano destra tenendo la sinistra dietro la schiena. Tuttavia nell’inquadratura successiva il braccio sinistro è lungo il fianco per tornare dietro la schiena nell’inquadratura seguente.

Il trucco c’è e si vede. Nella scena in cui Neo salta dai binari evitando la metro, si vede il cavo attaccato dietro la sua schiena. Stessa cosa nel combattimento che lui e Trinity hanno con gli agenti nel palazzo dove è prigioniero Morpheus. Neo fa un salto mortale laterale in cui sono visibili i cavi che lo sostengono. La scena rimane comunque pazzesca!

Quando verso la fine i tre agenti sparano a Reeves, esplodono in totale 20 colpi, ma ne vengono fermati solo 12… e gli altri 8?

Potremmo continuare ancora e ancora a segnalarvi le incongruenze e gli errori che ci sono in questo iconico film, ma preferiamo fermarci qui e preparare i popcorn per gustarci una magica visione venerdì 2 aprile in prima serata sul canale 20.

Matrix, sinossi:

Percezione: il mondo che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi è reale. Realtà: questo mondo è una beffa, un complesso inganno ordito dalle onnipotenti intelligenze artificiali che ci controllano. Proprio così. Acrobazie fatte con la mente. Immagini stupefacenti per tecnologia. Azione mozzafiato. Keanu Reeves e Laurence Fishburne guidano la lotta per liberare l’umanità in MATRIX.

Crediti foto@ufficio stampa Warner Bros Pictures Italia