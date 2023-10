A cento anni dalla nascita di Italo Calvino, Wikipedia rivela le views delle pagine dedicate all’autore: ecco la sua opera più cercata.

Esattamente cento anni fa, il 15 ottobre 1923, nasceva Italo Calvino, narratore che ha profondamente influenzato la letteratura italiana e non solo. Per commemorare questa occasione, Wikimedia Foundation, organizzazione no profit che sostiene Wikipedia, ha condotto un’analisi delle visualizzazioni delle pagine in italiano dedicate ai romanzi e alle opere letterarie di Calvino e ai film a essi ispirati.

Dai dati raccolti, è emerso che il titolo che ha ricevuto più attenzione da inizio anno è Il barone rampante (90.388 visualizzazioni). Seguono, con breve distacco, il romanzo d’esordio Il sentiero dei nidi di ragno (88.590) e Il visconte dimezzato (61.587). Al quarto posto, poi, Le città invisibili (60.680) e al quinto Se una notte d’inverno un viaggiatore (44.325).

Foto da Ufficio Stampa Lo Scrittore sugli alberi

Nella Top Ten delle opere più visualizzate figurano, quindi, il terzo capitolo della trilogia I nostri antenati, Il cavaliere inesistente (43.275) e la raccolta di novelle Marcovaldo o Le stagioni in città (37.846). E ancora, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio (25.309), Palomar (23.697) e i racconti delle Le Cosmocomiche (22.150).

“Nell’anno del centenario, la pagina biografica di Italo Calvino su Wikipedia ha ricevuto oltre 307.000 visualizzazioni. Ed è disponibile in oltre 60 lingue”, spiega Anusha Alikhan, Chief Communications Officer della Wikimedia Foundation. “Wikipedia è una risorsa di apprendimento gratuita e accessibile a tutti, grazie al contributo di chi condivide la conoscenza. Questi dati evidenziano il valore di Wikipedia come fonte di apprendimento in Italia e come gli italiani la utilizzano per esplorare e valorizzare la propria cultura e storia”.

Per quanto riguarda, quindi, le ricerche sugli adattamenti cinematografici spiccano L’amore difficile (5.185), Il cavaliere inesistente (2.845) e Palookaville (1.490) tra i più ricercati. Le visualizzazioni delle pagine sono state particolarmente elevate all’inizio dell’anno accademico, con picchi di interesse registrati nella settimana dal 11 al 18 settembre.

Wikipedia è gestita dalla Wikimedia Foundation, organizzazione non-profit, ed è l’unico sito web globale di primo piano dedicato alla condivisione gratuita del sapere. La missione della Wikimedia Foundation è di supportare la conoscenza libera attraverso Wikipedia e altri progetti Wikimedia, garantendo che queste risorse siano accessibili e preziose per milioni di persone in tutto il mondo.

Foto di Johan Brun via Wikimedia da Ufficio Stampa / Shutterstock