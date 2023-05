Al via Eurovision Song Contest 2023: ecco chi sono i Paesi favoriti nella finale secondo i bookmakers (Marco Mengoni al quinto posto). Tutte le quote.

Mentre a Liverpool fervono le ultime prove per la prima delle sue Semifinali di Eurovision Song Contest 2023, gli scommettitori guardano già alla finale. Chi si porterà a casa il trofeo della nona edizione della manifestazione in terra britannica? I Paesi Scandinavi dominano nelle quote: sono infatti i favoriti per la semifinale di martedì 9 maggio. In testa c’è la Finlandia (1.50) con Käärijä che porta il brano Cha Cha Cha, seguita dalla Svezia (3.00) con Loreen che si esibisce con Tattoo. Infine, la Norvegia (9.00) rappresentata da Alessandra con il brano Queen of Kings.

A pari merito al quarto posto troviamo la Repubblica Ceca (20.00) e Israele (20.00) rispettivamente con My Sister’s Crown eseguito da Le Vesna e l’israeliana Noa Kirel con il brano Unicorn. Lontani dalla finale la Croazia (66.00) con i Let 3 che portano sul palco il brano Mama Šč! e Malta (100.00) con i The Busker e il loro brano Dance (Our own party).

Foto di Chloe Hashemi / EBU

Nella seconda semifinale dell’11 maggio la favorita per accedere alla finale è l’Austria (1.80) con Teya & Selena e il brano Who The Hell Is Edgar? Al secondo posto troviamo l’Australia (5.00) con Promise eseguito da I Voyager. A pari merito al terzo posto ci sono l’Armenia (9.00) con Brunette che porta sul palco il brano Future Lover, il Belgio (9.00) con Because of You di Gustaph e la Slovenia (9.00) che gareggia con i Joker Out con Carpe Diem. Tra gli ultimi posti troviamo la Grecia (66.00) e Albania (100.00) rispettivamente con i brani What They Say di Victor Vernico e Duje di Albina & Familija Kelmendi.

Le quote per la finale: Marco Mengoni al quinto posto

Nella puntata finale di sabato 13 maggio si entrerà nel vivo della competizione con l’esibizione dei rappresentanti dei Big Five e il paese ospitante, anche se in questo caso ai 5 si unirà l’Ucraina, in qualità di vincitrice della scorsa edizione. Per gli esperti Sisal, l’Italia rappresentata da Marco Mengoni in gara con Due vite si posiziona al quinto posto della classifica finale (20.00). A pari merito con l’artista di Ronciglione, troviamo la Spagna con Blanca Paloma e il brano Eaea e l’Israele con Noa Kirel e il suo brano Unicorn.

Foto di Chloe Hashemi / EBU

I Paesi Scandinavi dominano anche nella classifica dei favoriti alla vittoria della competizione. Davanti a tutti c’è la Svezia (1.75) con Loreen che si esibisce con Tattoo, insegue la Finlandia (3.00) con Käärijä che porta il brano Cha Cha Cha, al terzo posto c’è la Norvegia (9.00) con il brano Queen of Kings di Alessandra, pari merito al quarto posto la Francia (12.00) con La Zarra e il brano Evidemment e i campioni in carica dell’Ucraina (12.00) con Tvorchi con il brano Heart Of Steel. Lontano dal successo, il Regno Unito (50.00), con Mae Muller in gara con il brano I Wrote a Song, ancora più staccata la Germania (66.00) con i Lord of the Lost il cui brano è Blood & Glitter.

EUROVISION 2023 – Classifica Sisal

Semifinale 1

Finlandia 1.50 Svezia 3 Norvegia 9 Repubblica Ceca 20 Israele 20 Olanda 33 Serbia 50 Moldavia 66 Portogallo 66 Svizzera 66 Croazia 66 Lettonia 100 Malta 100 Azerbaijan 100 Irlanda 100

Semifinale 2

Austria 1.80 Australia 5 Armenia 9 Belgio 9 Slovenia 9 Cipro 12 Estonia 20 Polonia 20 Georgia 25 Danimarca 33 Lituania 50 Grecia 66 Albania 100 Islanda 100 Romania 100 San Marino 100

Vincente

Svezia 1.75 Finlandia 3.00 Norvegia 9.00 Francia 12.00 Ucraina 12.00 Spagna 20.00 Israele 20.00 Italia 20.00 Austria 25.00 Inghilterra 50.00 Croazia 66.00 Danimarca 66.00 Australia 66.00 Svizzera 66.00 Germania 66.00 Armenia 66.00 Polonia 66.00 Olanda 66.00 Serbia 100.00 Estonia 100.00 Slovenia 100.00 Azerbaijan 100.00 Rep. Ceca 100.00 Irlanda 100.00 Georgia 100.00 Cipro 200.00 Portogallo 200.00 Belgio 200.00 Grecia 200.00 Islanda 200.00 Moldavia 200.00 Albania 200.00 Lettonia 200.00 Malta 200.00 Lituania 200.00 San Marino 300.00 Romania 300.00

Foto Corinne Cumming e Chloe Hashemi / EBU