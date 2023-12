Il motore di ricerca visiva Pinterest pubblica il report annuale con le tendenze del prossimo anno: ecco come sarà il nostro 2024.

Pinterest, il motore di ricerca visivo, pubblica Pinterest Predicts 2024, il report annuale che svela le tendenze emergenti nei settori della moda, travel, benessere, design e intrattenimento. Basato su miliardi di ricerche effettuate da oltre 480 milioni di utenti mensili in tutto il mondo, il report offre un’anteprima di ciò che potrebbe diventare popolare nel 2024.

L’esclusivo modello di individuazione delle tendenze di Pinterest utilizza tecnologie di machine learning per analizzare i dati e individuare pattern tra le ricerche degli utenti. Questo approccio, che unisce arte e scienza, ha dimostrato un tasso di accuratezza dell’80% nelle previsioni degli anni precedenti.

Per questo, il report – che comprende trend emergenti e continuativi in diverse categorie – offre un’importante risorsa per consumatori, creator e inserzionisti che vogliono rimanere aggiornati sulle tendenze di mercato. Con la sua decima edizione, Pinterest Predicts si conferma come un punto di riferimento per anticipare ciò che guadagnerà popolarità nel corso del 2024.

Ma come sarà il prossimo anno? Abbiamo selezionato dieci tendenze (qui il report completo).

Musica e moda: si riscopre il passato

1. L’anno del jazz che conquisterà anche i Millennial e la Gen Z. Le generazioni più giovani, infatti, abbandoneranno i ritmi elettronici abbracciando atmosfere più retrò tra playlist funk e outfit da jazz club.

abbigliamento estetica jazz: ricerche in aumento del 180%

outfit per jazz bar: ricerche in aumento del 75%

outfit jazz club: ricerche in aumento del 65%

jazz funk: ricerche in aumento del 75%

piano jazz: ricerche in aumento del 105%

2. In linea con questo mood vintage, tornerà di moda anche l’armadio del nonno con i più giovani che combineranno pezzi streetwear rétro, cardigan old style e pantaloni in velluto.

giacca di jeans personalizzata: ricerche in aumento del 355%

abbigliamento stile eclettico: ricerche in aumento del 130%

grandpa core: ricerche in aumento del 65%

streetwear vintage: ricerche in aumento del 55%

stile nonno: ricerche in aumento del 60%

3. Altra tendenza chiave del 2024 secondo Pinterest Predicts sarà il riciclo creativo coltivato soprattutto da Boomer e Gen X. In particolare, si registrerà una forte inclinazione al riutilizzo dei tessuti per realizzare abiti unici e una crescente consapevolezza sulla sostenibilità alimentare. Nel 2024 si farà a gara per recuperare il recuperabile.

pattern cucito zero waste: ricerche in aumento dell’80%

quilt/trapunta con tessuti di scarto: ricerche in aumento dell’80%

progetti fai da te con pezzetti di scarto di legno di piccole dimensioni: ricerche in aumento del 1.220%

ricette con pasta madre avanzata: ricerche in aumento del 165%

lavoretti con materiali di scarto: ricerche in aumento del 140%

4. L’animale guida? Sarà la medusa, spaziando dall’alta moda al make-up all’arredo. La più grande fonte d’ispirazione nel 2024 sarà un invertebrato che ispirerà con la sua forma, i colori e l’aspetto etereo. Un boom di ricerche come “cappello medusa”, “taglio capelli a medusa” e “lampada medusa”.

taglio capelli a medusa: ricerche in aumento del 615%

cappello medusa: ricerche in aumento del 220%

ombrello medusa: ricerche in aumento del 195%

medusa blu: ricerche in aumento del 155%

lampada medusa: ricerche in aumento del 95%

Connessioni e sport

5. Nei prossimi mesi, poi, si porrà grande attenzione alle parole: secondo i dati Pinterest, infatti, le persone cercheranno ispirazione online per stabilire connessioni offline più profonde. L’obiettivo? Costruire rapporti di coppia o di amicizia più sani e duraturi. Mostrarsi vulnerabili sarà un punto di forza.

domande per coppie per riavvicinarsi: ricerche in aumento del 480%

domande scottanti/difficili: ricerche in aumento dell’825%

spunti per iniziare una conversazione difficile: ricerche in aumento dell’185%

intimità emotiva: ricerche in aumento del 40%

domande profonde da fare agli amici e alle amiche: ricerche in aumento dell’85%

6. E veniamo allo sport, con un netto cambio di rotta. Se, infatti, negli anni passati è stata registrata una forte predilezione per il workout a bassa intensità, Millennials e Gen Z torneranno a praticare sport da combattimento. Via libera, quindi, il karate, kickboxing e jujitsu, per dare sfogo allo stress, esercitare la calma e diventare così ancora più forti fisicamente e mentalmente. Sono in aumento, infatti, ricerche come “allenamento shadowboxing”, “jujitsu” e “karate kumite”.

karate kumite: ricerche in aumento del 190%

estetica kickboxing: ricerche in aumento del 265%

allenamento arti marziali miste: ricerche in aumento del 200%

workout shadowboxing: ricerche in aumento del 60%

jiujitsu: ricerche in aumento del 30%

7. Dopo mesi di grande successo, il padel subirà un rallentamento a favore del volano. Nel corso del 2024 il volano conquisterà sempre più appassionati e in modo particolare le generazioni più giovani. Sono infatti in aumento le ricerche più disparate su questo argomento, come “outfit da badminton” o “estetica giocare a badminton”.

racchette da volano: ricerche in aumento dell’80%

borsa da volano: ricerche in aumento del 105%

scarpe da volano: ricerche in aumento del 50%

outfit da volano: ricerche in aumento dell’80%

estetica giocare a volano: ricerche in aumento del 45%

Viaggi e colori

8. Nel mondo del travel la parola chiave sarà relax. La vacanza slow sarà, infatti, particolarmente apprezzata anche da Gen Z e Millennial. Non a caso sono in aumento ricerche come “hotel staycation” e “vita lenta”. Un po’ di sano ozio è quello che ci vuole.

vita lenta: ricerche in aumento del 60%

digital detox challenge: ricerche in aumento dell’80%

Asmr per dormire: ricerche in aumento del 165%

hotel staycation: ricerche in aumento del 70%

solo travel: ricerche in aumento del 145%

9. Non si rinuncerà, però, a qualche escursione adrenalinica per avventure off-road che vedranno Baby Boomer e Gen Z alle prese con sterrati di montagna, polvere e fango. “Campeggio off-road”, “fuoristrada” e “gomme fuoristrada” sono tutte ricerche in aumento che lasciano intendere che l’avventura regnerà sovrana il prossimo anno.

attrezzatura overland: ricerche in aumento del 110%

campeggio off-road: ricerche in aumento del 90%

gomme fuoristrada: ricerche in aumento del 70%

fuoristrada: ricerche in aumento del 40%

fuoristrada per avventure: ricerche in aumento dell’80%

10. Infine, uno sguardo al design e alla cucina, sempre più pop. Al bando l’estetica minimalista, è il momento di oggetti di seconda mano, elettrodomestici vintage e colori vivaci. La Gen Z e i Millennial daranno un tocco più personale alla cucina e alla zona cottura: via la tradizione contadina, largo al kitsch.

arredamento eclettico cucina: ricerche in aumento del 50%

cucina kitsch: ricerche in aumento del 75%

cucina pareti verdi: ricerche in aumento del 55%

cucina eccentrica: ricerche in aumento del 160%

cucine vintage rosa: in aumento del 40%

