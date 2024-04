Il weekend del 13 e 14 aprile torna l’iniziativa “Today at Apple – Apps for the Future”, una serie di incontri gratuiti sul mondo delle app e

sul lavoro di chi le fa: i dettagli.

Today at Apple presenta Apps for the Future, una serie di incontri dedicati al mondo delle app 100% italiane e a chi le realizza. Nel weekend del 13 e 14 aprile, lo store di Via del Corso a Roma diventa, dunque, uno spazio di confronto e innovazione a disposizione della creator community per scoprire come cambiare il mondo attraverso le app.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti (previa iscrizione) e si terranno presso gli spazi Apple in Via del Corso 181-188, Roma. Un’occasione per approfondire e scoprire le storie dietro alcune delle app italiane che puntano alla creazione di abitudini positive, alla creatività mescolando diversi universi culturali. Attenzione anche alla sostenibilità in ambito food e al sostegno dell’economia circolare.

Il primo talk (sabato 13 aprile) è con i developer di Moleskine Journey, che combina le migliori caratteristiche delle app per la produttività con le funzioni per la crescita personale e la cura di sé. E si prosegue, poi, con un incontro che mette al centro alcune applicazioni che uniscono tecnologia e cibo nell’ottica della sostenibilità e del benessere. Si tratta di Cortilia, Cotto al Dente e Planter.

Nella giornata di domenica 14 aprile, si comincia con il racconto della nascita di un gioco indie ad alto tasso creativo con

la casa di sviluppo romana Yonder. Quindi, un talk su come le app possano favorire la filosofia del riuso e dell’economia circolare, con Renoon, Subito e Weply.

Ulteriori dettagli e specifiche in merito al programma di Today at Apple – Apps for the Future , è disponibile online a questo link.