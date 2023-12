Spotify ha pubblicato la classifica delle canzoni natalizie più ascoltate e degli artisti più popolari durante il periodo delle festività.

Il periodo natalizio, con la sua magica atmosfera, è giunto e, insieme alle famiglie riunite e ai regali, la musica gioca un ruolo cruciale. Spotify svela le canzoni natalizie e gli artisti in tendenza e più ascoltati durante questo periodo, oltre a presentare playlist tematiche che hanno visto un aumento del 1.400% dalla fine di ottobre.

Re e regine del Natale: trionfano Michael Bublé Mariah Carey

Globalmente, Michael Bublé si conferma come l’artista di punta del periodo natalizio, seguito da Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande e Frank Sinatra. In Italia, la scena musicale natalizia è dominata da Bublé, seguito da Mariah Carey e Wham!, completando la top 5 con Sia e Frank Sinatra.

All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey è – neanche a dirlo – la canzone più ascoltata al mondo durante le festività.

La colonna sonora del Natale: un mix di epoche e stili diversi

Le canzoni natalizie più ascoltate su Spotify spaziano attraverso decenni: All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey, 1994), Last Christmas (Wham!, 1984), Rockin’ Around The Christmas Tree (Brenda Lee, 1958), Jingle Bell Rock (Bobby Helms, 1957), e Santa Tell Me (Ariana Grande, 2014). In Italia, la top 5 presenta una leggera variazione con l’aggiunta di Snowman di Sia (2017) e It’s Beginning to Look a Lot like Christmas di Michael Bublé (2012).

Gli evergreen degli ultimi 5 anni

I brani natalizi più recenti, lanciati negli ultimi 5 anni, sono ben rappresentati. Nel mondo trionfano Merry Christmas di Ed Sheeran ed Elton John, Santa, Can’t You Hear Me di Ariana Grande e Kelly Clarkson, Christmas Tree Farm di Taylor Swift, Like It’s Christmas dei Jonas Brothers, e Winter Wonderland – Spotify Singles di Laufey.

In Italia, la lista include Sleigh Ride delle Ronettes, Merry Christmas di Ed Sheeran ed Elton John, Santa, Can’t You Hear Me di Ariana Grande e Kelly Clarkson, What Christmas Means to Me (feat. Stevie Wonder) di John Legend e Stevie Wonder, e Christmas (Baby Please Come Home) di Darlene Love.

Spotify ha inoltre creato playlist tematiche come Canzoni di Natale, Natale Italiano e per la Gen Z POV: La Tua Vita è un Film. Sia che tu sia un nostalgico delle classiche canzoni natalizie o alla ricerca di nuovi suoni festivi, la piattaforma offre un’ampia gamma di opzioni per rendere il tuo Natale ancora più musicale e memorabile.

