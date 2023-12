Sport, musica e cinema sono tra gli argomenti più cercati: fra sorprese e new entry, ecco i numeri di Wikipedia (in lingua inglese)

Le domande abbondano in tutto il mondo, e quando le persone cercano risposte, si affidano a Wikipedia. Secondo i dati della Wikimedia Foundation, la fondazione no-profit che ospita Wikipedia, l’edizione in lingua inglese ha ricevuto oltre 84 miliardi di visualizzazioni quest’anno.

I 25 articoli più letti del 2023 raccontano la curiosità di un pezzo di società, quello dei naviganti sul web, alla costante ricerca di conoscenza attraverso l’enciclopedia più grande del mondo. Una curiosità che riguarda lo sport, il cinema, la musica ma anche la scomparsa dei personaggi famosi più amati.

I 5 articoli più Letti dell’Anno:

ChatGPT, 49.490.406 visualizzazioni Morti nel 2023, 42.666.860 Coppa del Mondo di Cricket 2023, 38.171.653 Indian Premier League, 32.012.810 Oppenheimer (film), 28.348.248

L’Intelligenza Artificiale: quanto si è detto e si è scritto su questa nuova frontiera della tecnologia, che ci è stata dipinta come meravigliosa e terribile (in grado di decimare la specie umana, addirittura). Non è un caso quindi che ChatGPT sia l’articolo più popolare dell’anno su Wikipedia: questa applicazione, il cui successo ha superato i cento milioni di utenti nel suo primo anno, ha dominato le cronache mondiali ed inevitabilmente ha spinto le persone a cercare di capirci qualcosa in più.

In linea con questo enorme interesse pubblico, l’articolo su ChatGPT ha mantenuto un livello di attenzione notevolmente costante nel primo semestre dell’anno, con visualizzazioni giornaliere comprese tra 100.000 e 400.000. In effetti, tra tutte le lingue supportate da Wikipedia, sono state registrate oltre 78 milioni di visualizzazioni per gli articoli su ChatGPT.

Al secondo posto, troviamo la lista annuale delle morti, un articolo perennemente popolare su Wikipedia. Per evitare che diventasse eccessivamente lungo, alla fine di ogni mese gli editori di Wikipedia suddividono l’articolo in elenchi mensili più brevi.

Sport e Wikipedia, gli articoli più letti

Per quanto riguarda lo sport, questa la classifica degli articoli di Wikipedia più letti:

2023 Cricket World Cup, 38,171,653 views

Indian Premier League, 32,012,810 views

Cricket World Cup, 25,961,417 views

2023 Indian Premier League, 20,694,974 views

Cristiano Ronaldo, 17,492,537 views

Lionel Messi, 16,623,630 views

Premier League, 16,604,669 views

Il cricket è uno degli sport più popolari al mondo, e per la prima volta, nel 2023, un articolo di cricket è tra i più letti su Wikipedia.

Cinema e Televisione, grande interesse per Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer, 25.672.469

25.672.469 Jawan (film), 21.791.126

21.791.126 Pathaan (film), 19.932.509

19.932.509 The Last of Us (TV series), 19.791.789

19.791.789 Barbie (film), 18.051.077

18.051.077 Avatar: The Way of Water, 14.303.116

14.303.116 Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13.392.917

Il 2023 ha segnato il successo di due film, dalla crasi dei due nomi è stato coniato anche un neologismo: “Barbenheimer”. Ma il botteghino e le ricerche su Wikipedia sono due cose diverse.

Mentre Barbie potrebbe aver superato il totale globale al botteghino di Oppenheimer di circa il 50%, Oppenheimer ha regnato supremo su Wikipedia in lingua inglese con circa il 57% di visualizzazioni in più.

Le persone sono giunte su Wikipedia per apprendere di più sulla corsa per costruire la prima bomba atomica del mondo, guidata dal fisico J. Robert Oppenheimer, e su come il regista Christopher Nolan abbia plasmato la sua narrazione e la sua visualizzazione.

L’interesse per il film non si è limitato agli anglofoni: oltre 47 milioni di persone hanno visualizzato gli articoli su Oppenheimer in tutte le lingue quest’anno. Giornalisti in Italia, ad esempio, hanno notato il fenomeno a settembre, scrivendo numerosi articoli sull’aumento delle visualizzazioni relative al film e alla storia della bomba atomica.

Non molto lontano da Oppenheimer ci sono altri due film di successo del 2023: Pathaan e Jawan, entrambi divenuti due dei film in lingua indiana più visti e cercati di sempre.

Pathaan è stato rilasciato per primo a gennaio 2023, infrangendo diversi record al botteghino. Questi successi sono stati di breve durata, poiché Jawan li ha superati dopo il suo rilascio a settembre. Entrambi i film vedevano Shah Rukh Khan come protagonista principale. Intorno alle loro date di uscita, entrambi i film hanno raggiunto oltre un milione di visualizzazioni in un solo giorno solo su Wikipedia in inglese.

Celebrità: trionfa Taylor Swift

Taylor Swift, 19.418.385 views

19.418.385 views Matthew Perry, 16.454.666 views

16.454.666 views Elon Musk, 14.370.395

14.370.395 Lisa Marie Presley, 13.764.007

Alla fine del 2022, il tour “Eras” di Taylor Swift è diventato il più venduto nella storia, superando di gran lunga ogni record. Da allora, la sua fanbase non ha fatto che crescere: l’impatto del tour è stato così notevole che su Wikiepdia è documentato in un articolo di 5.500 parole, con 300 citazioni.

Nel luglio di quest’anno, Swift è diventata la donna con il maggior numero di album al numero uno nella storia. La sua fama è talmente grande che ne beneficia, in termini di views, anche il suo nuovo compagno, il giocatore di football americano Travis Kelce, arrivato a circa 11 milioni di visualizzazioni su Wikipedia quest’anno.

Purtroppo, altre due voci nella lista dei più letti sono dovute a morti premature: Matthew Perry, l’attore noto per il suo ruolo nella serie TV Friends, e Lisa Marie Presley, la cantante e unica figlia di Elvis e Priscilla Presley.

La Classifica Completa delle Prime 25:

ChatGPT, 49.490.406 visualizzazioni

Morti nel 2023, 42.666.860

Coppa del Mondo di Cricket 2023, 38.171.653

Indian Premier League, 32.012.810

Oppenheimer (film), 28.348.248

Coppa del Mondo di Cricket, 25.961.417

J. Robert Oppenheimer, 25.672.469

Jawan (film), 21.791.126

Indian Premier League 2023, 20.694.974

Pathaan (film), 19.932.509

The Last of Us (TV series), 19.791.789

Taylor Swift, 19.418.385

Barbie (film), 18.051.077

Cristiano Ronaldo, 17.492.537

Lionel Messi, 16.623.630

Premier League, 16.604.669

Matthew Perry, 16.454.666

Stati Uniti, 16.240.461

Elon Musk, 14.370.395

Avatar: The Way of Water, 14.303.116

India, 13.850.178

Lisa Marie Presley, 13.764.007

Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13.392.917

Invasione russa dell’Ucraina, 12.798.866

Andrew Tate, 12.728.616