L’aria di Manhattan diventa più pulita con l’eco murales di Yourban2030

Un ponte tra New York e l’Italia per il cambiamento nella Giornata Mondiale Zero Emissioni: Yourban2030 sbarca a Manhattan con un progetto che coinvolge oltre 2000 giovani. Ma di cosa si tratterà mai? Perché si tratta di un’operazione tanto importante per il bene comune?

Yourban2030 crea un ponte tra l’Italia e Manhattan

Nel segno dell’Agenda2030, la no profit italiana farà incontrare Italia e Stati Uniti in occasione della Giornata Mondiale Zero Emissioni del 21 settembre 2022, nella quale scendono in campo le forze congiunte della società civile. In particolare, l’evento farà incontrare virtualmente artisti e studenti italiani e statunitensi, in un ponte di dialogo e interventi urbani nel segno della decrescita.

Yourban2030 porterà il tema congiuntamente all’interno della prestigiosa High School of Art and Design di Manhattan e nel museo a cielo aperto di Borgo Universo ad Aielli (AQ). La giornata-evento sarà dedicata alle soluzioni creative per la qualità dell’aria, con gli studenti che presenteranno 185 metri quadrati di eco-murale insieme ad eventi collaterali rigorosamente a impatto zero.

Gli eco-murales arrivano nel cuore di New York

Gli eco-murales – opere di street art in grado di eliminare l’inquinamento atmosferico, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria – arrivano così nel cuore di New York, con un progetto nato con gli studenti su tre temi fondamentali: sostenibilità, identità e inclusione. Un intervento artistico di pattern e colori che ha visto coinvolti centinaia di ragazzi, con la realizzazione di Giorgia Rojas Monaco e Poi Everywhere, e che renderà più pulita l’aria di Manhattan, eliminando ogni giorno i gas tossici prodotti da 39,6 auto a benzina e 105, 5 kg di CO2 nell’aria.

Una grande festa inclusiva e ad impatto zero che sottolinea la necessità di azioni comuni, della partecipazione delle istituzioni ma anche della gente comune nella sua quotidianità.

