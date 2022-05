Londra, performance painting della street artist Camilla Falsini a cura di Yourban2030

Clerkenwell Design Week di Londra: ci sarà spazio anche per l’ecoinnovazione italiana dell’arte in ceramica e su ceramica con la performance painting della street artist […]

Clerkenwell Design Week di Londra: ci sarà spazio anche per l’ecoinnovazione italiana dell’arte in ceramica e su ceramica con la performance painting della street artist Camilla Falsini.

Arte in ceramica e su ceramica: a Londra va in scena la performance di live painting della street artist Camilla Falsini: il 24 e il 25 maggio per un evento a cura di Yourban2030 sposto nella mostra ‘Ceramics: Neverending Artworks”. Photo Credits: Yourban2030 e Iris Ceramica via HF4

Camilla Falsini a Londra per una performance di Live Painting

Il 24 e il 25 maggio il design district londinese si veste di Italia, arte al femminile e sostenibilità. Camilla Falsini sarà al centro di una performance painting a cura di Yourban2030 sulle superfici ceramiche ecoinnovative di Iris Ceramica Group.

La nota street artist realizzerà un’opera d’arte su ceramica ispirata al Movimento Memphis. Un evento imperdibile nel quale la ceramica si fa centro totale dell’opera d’arte per una creazione dal sapore sostenibile, che parla di ambiente e transizione energetica.

Il messaggio ecosostenibile di Iris Ceramica Group

A Londra, Camilla Falsini realizzerà un’opera coinvolgente ed immersiva, per quello che sarà un vero e proprio spettacolo di art sharing. Motivi e colori, pattern e asimmetrie si fonderanno per un messaggio di live painting volto a diffondere la cultura dell’ecosostenibilità nella cornice della mostra d’arte “Ceramics: Neverending Artworks” in esposizione fino al 3 giugno presso il Flagship Store londinese di Iris Ceramica Group.

L’azienda, eccellenza italiana dell’imprenditoria al femminile, con il nuovo impianto alimentato ad idrogeno verde sarà la prima industria ceramica al mondo in grado di produrre con tecnologia così innovativa e all’avanguardia.

Photo Credits: Yourban2030 e Iris Ceramica via HF4