Spello, la città dei fiori diventa ancora più bella in estate: ecco il motivo

È nota anche come la città dei fiori e non poteva essere altrimenti: a Spello da maggio ad agosto è un tripudio di colori

In Umbria a due passi da Foligno si trova uno dei Borghi più belli d’Italia: Spello. Noto anche come la città dei fiori, da maggio ad agosto è un tripudio di bellezza. Il motivo? Il festival della fioritura. Fondato dagli Umbri, Spello è un delizioso borgo posto tra Assisi e Foligno che merita di essere visitato. Per l’armonia delle sue costruzioni per l’atmosfera di grande pace e soprattutto per le infiorate.

Spello e la manifestazione ‘Finestre, Balconi e Vicoli fioriti’. Foto Elena Balestri

Con i petali dei fiori essiccati vengono realizzati tappeti floreali con raffigurazioni sacre. Una tradizione antica che rende uniche le strade di Spello. Nel mese di Giugno e Luglio poi, gli abitanti entrano in competizione per la manifestazione ‘Finestre, Balconi e Vicoli fioriti’: una vera e propria gara a chi rende più bello con piante e fiori le proprio case e le vie. Una meraviglia per gli occhi di tutti, turisti compresi che passeggiando per i vicoli del borgo non potranno che restare ammaliati tra colori e profumi.

Petunie, ortensie, gerani, gelsomino e molti altri fiori, colorano ogni angolo dello splendido borgo. Un spettacolo che vi consigliamo di non perdere, un borgo in cui vale la pena passare almeno un weekend. Lasciatevi conquistare dalla sua bellezza e dalle prelibatezze culinarie che i molti ristoranti sapranno offrirvi.

Se siete amanti del cinema, a giugno si svolge anche il ‘Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri’ che quest’anno ha omaggiato una grandissima attrice Valeria Fabrizi cui è andato il premio all’eccellenza.

Crediti foto@Elena Balestri