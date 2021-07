In Umbria a due passi da Foligno si trova uno dei Borghi più belli d’Italia: Spello. Noto anche come la città dei fiori, da maggio ad agosto è un tripudio di bellezza. Il motivo? Il festival della fioritura. Fondato dagli Umbri, Spello è un delizioso borgo posto tra Assisi e Foligno che merita di essere visitato. Per l’armonia delle sue costruzioni per l’atmosfera di grande pace e soprattutto per le infiorate.

@Shutterstock