È una delle perle della Sardegna e si torva nella parte sud - orientale dell'Isola. Un set cinematografico a cielo aperto

La Sardegna è una delle isole più belle d’Italia con spiagge mozzafiato che non hanno nulla da invidiare a quelle caraibiche. Tra queste non si può non citare la spiaggia di Punta Molentis nella costa sud-orientale dell’isola. Un mare turchese, una sabbia bianchissima e una cava la rendono il set perfetto per molti spot e film.

Sardegna, ecco la spiaggia protagonista in molti spot e film

Un nome quello di Punta Molentis che affonda le radici nella tradizione: i molentis sono gli asini, un tempo utilizzati per trasportare il materiale estratto dalle cave di granito che si trovano nei pressi. Rocce granitiche che spuntano dal mare creando un panorama suggestivo. Non una sola spiaggia ma tante insenature compongono questo angolo di paradiso, perla non solo di Villasimius ma di tutta la Sardegna.

Questa spiaggia non solo è una star del mondo del cinema e della televisione, ma è anche molto amata dai sardi e dai tanti turisti che ogni anno la scelgono come meta per le loro vacanze.

@Shutterstock