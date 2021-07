La Sardegna è una delle isole più belle d’Italia con spiagge mozzafiato che non hanno nulla da invidiare a quelle caraibiche. Tra queste non si può non citare la spiaggia di Punta Mollentis nella costa sud-orientale dell’isola. Un mare turchese, una sabbia bianchissima e una cava la rendono il set perfetto per molti spot e film.

@shutterstock