Sardegna, da oggi puoi visitare una delle spiagge più belle d’Europa: dove si trova e come raggiungerla

Seconda una classifica in Sardegna c'è una delle più belle spiagge d'Europa che da giugno torna ad aprire le sue porte

La Sardegna è uno dei più grandi gioielli naturali della nostra penisola e tra le sue splendide spiagge, c’è anche una delle più belle d’Europa. Una cala a numero chiuso, che dal 24 giugno aprirà i suoi cancelli.

“Scrigni di rara bellezza, incastonati da rocce calcaree e profumati di mirto, elicriso e ginepro“: così il servizio del Tg5 introduce quella che è stata dichiarata una delle più belle d’Europa, Cala Goloritzè.

La spiaggia, che si trova nel comune di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro, si è posizionata al quarto posto nella classifica stilata dalla European Best Destination 2022 che ha identificato le 22 più belle spiagge d’Europa. Sul podio troviamo tre spiagge spagnole: Porto Santo nell’Isola di Madeira, Bolonia Beach a Tarifa e Praia do Porto do Seixal sempre a Madeira.

Ma l’Italia è presente con ben 7 mete di cui tre in Sardegna. Oltre alla splendida Cala Goloritzè (4°posto), troviamo Baia delle Zagare (Vieste) al 7° posto, Cavoli (Isola d’Elba) in 14°posizione, La Sorgente (Isola d’Elba) in 16esima posizione seguita alla 17esima da Cala dei Gabbiani e alla 19esima da Cala Cipolla (entrambe in Sardegna). Chiude la classifica al 22 esimo posto la spiaggia del Cauco (Amalfi).

Come raggiungere Cala Goloritzè

Cala Goloritzè come abbiamo accennato all’inizio non è accessibile a tutti. Per tutelare questo paradiso terrestre ne è stato regolamentato l’accesso e c’è un biglietto da pagare. La spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso una bellissima passeggiata di circa 1 ora oppure via mare.

250 il numero massimo, previsto per l’estate 2022, di persone che potranno accedere alla spiaggia ogni giorno, dalle 7.30 alle 18.00. Durante il fine settimana, ovvero dal venerdì alla domenica, il conteggio verrà fatto all’inizio del sentiero a Su Porteddu. Dal 27 giugno sarà possibile accedere alla cala utilizzando l’applicazione ‘Heart of Sardinia’. Il costo del biglietto è di 6 €.

Crediti foto@Shutterstock