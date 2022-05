Sardegna, la spiaggia ‘dove inizia il mondo’: la perla poco conosciuta dai turisti

Tra le perle naturali della Sardegna c'è una spiaggia meravigliosa e poco conosciuta. Un gioiello della natura

Che la Sardegna sia ricca di scorci che ricordano il paradiso terrestre è risaputo, ma sapevate che lì è anche la spiaggia dove inizia il mondo? Un angolo di paradiso poco conosciuto dai turisti, ma che lascia senza fiato chi vi arriva.

Un acqua trasparente, una spiaggia ampia con sabbia finissima e poche persone. “Ci troviamo a Torre dei Corsari, un angolo di Sardegna un po’ dimenticato ma vi posso assicurare che è dove inizia il mondo”

Così Benito Urgu attore sardo, inizia il suo video su Facebook mostrando la meraviglia di questo angolo di paradiso. Questa spiaggia, che sembra un deserto lambito da due promontori verdi, si trova nella Costa Verde nella parte Occidentale della Sardegna. Il suo aspetto è modellato dal vento che la rende uno spot perfetto per gli amanti del surf.

Un chilometro e mezzo di dune dorate che durante la primavera si coprono di gigli di mare, violacciocca e papavero della sabbia. A renderla ancora più affascinante è senza ombra di dubbio l’essere una spiaggia non contaminata in maniera eccessiva dall’uomo; e per molti è bene preservarla così affinché resti un vero e proprio paradiso terrestre.

@Shutterstock