E’ il punto più meridionale d’Italia: dove si trova quest’isola dalla bellezza selvaggia

Avete mai sentito parlare del punto più meridionale d'Italia? Si tratta di un'isola selvaggia che lascia a bocca aperta chiunque ne venga a conoscenza

La Sicilia è considerato uno dei posti più belli e selvaggi dell’Italia, uno dei Paesi più belli del mondo con tante sfaccettature e luoghi incantati. Ogni anno sono sempre di più i turisti che non perdono occasione di farsi un giro tra i borghi italiani, godendosi ogni tipo di paesaggio: dalla montagna, alla collina fino al mare. E voi avete mai sentito parlare del punto più meridionale dello stivale? Si tratta di un’isola e la sua bellezza lascia tutti a bocca aperta, visitiamola virtualmente insieme.

LEGGI ANCHE:–Sicilia, il particolare borgo a forma di uomo. Ecco dove si trova

L’isola più selvaggia è in Italia, dove si trova

Si chiama Isola delle Correnti e si trova a Portopalo di Capo Passero, in Sicilia. E’ considerato un confine ideale tra il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo, che si incontrano e mescolano i loro venti e le correnti marine.

E’ qui che vi si trova una natura incontaminata, dove l’uomo ha sì lasciato il segno ma è quasi impercettibile. Un faro, poche abitazioni e molte leggende che raccontate dai più anziani. Molti ricordano la storia di Ulisse che a largo dell’isola sarebbe passato insieme ai suoi marinai.

Raggiungere il posto è molto semplice: a piedi se si parte da Portopalo passando per una striscia di terra che emerge dall’acqua o in alternativa a nuoto, con un pedalò o una barchetta. Qualora decidiate di fare il pezzo di strada saranno necessarie delle scarpette in quanto il fondale è ricco di rocce e a piedi nudi potrebbe essere pericoloso.

Portopalo di Capo Passero

Oltre alla maestosità del mare e la bellezza dell’Isola delle Correnti, chiunque decida di trascorrere del tempo da quelle parti non potrà fare a meno di girare per il paese. Portopalo di Capo Passero è una cittadina graziosa dove la storia e la natura si fondono e creano qualcosa di unico.

Nata intorno al 1778 per iniziativa di don Gaetano Deodato Moncada, inizialmente si trattava di un piccolo villaggio di pescatori, contadini e pastori della zona. Oggi, è diventata una città magica, molto nota per le sue spiagge e la bellezza incontaminata.

FOTO: Shutterstock