Perù, la cascata della sposa: se la osservi dalla giusta angolazione resterai a bocca aperta

In Perù non lontano da Cajamarca si trova la cascata della sposa: una “Instagram opportunity” assolutamente da non perdere

Se siete sempre alla ricerca di nuovi posti instagrammabili, sappiate che in Perù c’è la Cascata della sposa. Da qualche anno è diventata una vera e propria attrazione per gli amanti della fotografia e non solo.

Si trova nei pressi del villaggio di Namora e la si può raggiungere in macchina in circa mezz’ora da Cajamarca, oppure con una escursione di circa 2 ore lungo un sentiero di 8 km. La suggestiva immagine di una sposa di profilo, appare evidente nei mesi da giugno ad aprile quando la portata dell’acqua della cascata è maggiore. Ovviamente per vedere a pieno questo spettacolo, bisogna ammirare la cascata dalla giusta angolazione.

La leggenda narra che questa cascata si sia formata in seguito ad un lutto d’amore. Una giovane sposa dopo aver perso il futuro marito a poche ore dalle nozze, pregò la Madre Terra (Pachamama) di trasformarla in cascata in contemplazione eterna del suo amore.

Crediti foto@Shutterstock