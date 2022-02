Toscana, la ‘cascata’ di piccole case: perché visitare il borgo delle fiabe

Tra i borghi più famosi d'Italia c'è Collodi, dove è nato Pinocchio. Ma questo paese è celebre anche per la sua formazione a 'cascata'

In Toscana ci sono molti borghi dal grande fascino, tra questi ce n’è uno rinominato borgo delle fiabe: vedendolo da lontano sembra una cascata di piccole case. È Collodi in provincia di Pescia, paese che lega il suo nome senza ombra di dubbio a Pinocchio, ma la cui storia è molto antica.

LEGGI ANCHE: — Toscana, il borgo magico delle fate: ecco perché dovete visitare questo piccolo gioiello in Garfagnana

La particolare conformazione a cascata di piccole case

Si tratta di un borgo di origine medievale, che lega la sua storia in realtà a quella della famiglia Garzoni. La sua conformazione a ‘cascata’ è legata a questioni difensive: la famiglia Garzoni era di parte Ghibellina e quindi in lotta con Firenze (notoriamente di parte Guelfa). Gli abitanti per esistere agli attacchi nemici, furono costretti ad arretrare e arrampicarsi sulla collina.

Collodi is the city where Pinocchio was born. It is a medieval village in Italy and famous for being the place where the author of Pinocchio grew up.

Villa Garzoni e il Parco di Pinocchio

Ai piedi del paese troviamo la splendida Villa Garzoni con il meraviglioso giardino, eccellente esempio di uno stile tra il manierismo e il barocco che fu ripreso poi per altri celebri giardini e parchi come quello della Reggia di Caserta. Tra i giardinieri che se ne preso cura ci fu anche il padre di Carlo Lorenzini.

E come abbiamo scritto in apertura di articolo, questo borgo lega il suo nome inevitabilmente a Lorenzini (in arte Collodi), che ha dato vita al celebre personaggio di Pinocchio. Visitando il borgo delle fiabe non si può quindi non concedersi una tappa nel museo a cielo aperto del Parco di Pinocchio.

Crediti foto@Shutterstock