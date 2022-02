Napoli: è una delle chiese più belle d’Italia, con un panorama mozzafiato

A Vico Equense vicino Napoli, c'è una delle chiese più belle d'Italia dalla quale si può godere un panorama che lascia senza fiato

Vicino Napoli, c’è una chiesa a picco sul mare dalla quale godere un panorama mozzafiato e in cui molte coppie desiderano sposarsi. È una delle più belle chiese d’Italia, e uno dei pochissimi esempi di stile gotico della costiera sorrentina.

LEGGI ANCHE:– Sorrento, la profonda spaccatura nella roccia conserva splendidi edifici nascosti

È la Chiesa della Santissima Annunziata di Vico Equense. In origine la chiesa si trovava sulla spiaggia dove ora sorge la Marina d’Equa. Ma le continue incursioni dei pirati portarono la popolazione a decidere di spostare più in alto il centro del villaggio e il Vescovo di allora Giovanni Cimino fece edificare una nuova cattedrale. Fu eretta tra il 1320 e il 1330 su un costone di roccia alto quasi 90 metri. In seguito ai danni del terremoto del 1980 la chiesa restò chiusa fino al 1995.

La facciata in stile barocco venne ricostruita nel 1700; all’esterno il campanile a pianta quadrata con tre ordini, e sulla cui sommità c’è una terza merlata. All’interno la chiesa ha tre navate in stile gotico, con quella centrale che termina nell’abside del ‘300.

La Chiesa di Santissima Annunziata viene chiamata anche ‘di Punta al Mare’ e per la sua bellezza e il panorama mozzafiato che offre, è scelta da molte coppie per celebrare il proprio matrimonio.

Crediti foto@Shutterstock