Milano, la primavera sboccia nelle ville: dove poter ammirare lo spettacolo di rododendri, camelie e rose

A pochi chilometri dal cuore di Milano, le Ville e i loro giardini splendono grazie alla primavera: sono sbocciati camelie, rododendri e rose

Quale stagione migliore per concedersi una piccola fuga dalla città se non quella della primavera? Se siete alla ricerca di mete dal profumo bucolico, vicino Milano le ville stanno dando uno spettacolo straordinario. Qui rododendri, camelie e rose danno spettacolo: dalle ville lungo il Lago di Como a quelle del Lago Maggiore, la primavera sboccia in tutta la sua bellezza.

Distanti meno di un’ora del centro di Milano, gli splendidi giardini di Villa Melzi, Villa Carlotta e Villa della Porta Bozzolo sono pronti ad incantare i visitatori in un tripudio di colori e profumi.

Il 2 aprile a Villa Carlotta sul Lago di Como, si è tenuto l’evento dedicato alla fioritura delle camelie. Da questo momento in poi, i suoi giardini offriranno una vista meravigliosa non solo grazie alle camelie, ma anche ai rododendri, alle azalee e alle rose presenti.

Spettacolo altrettanto bello quello offerto da Villa Melzi che torna ad aprire i suoi cancelli al pubblico. Sono 250 le specie di camelie presenti nei giardini all’inglese di questa villa.

Sul lago di Varese c’è poi Villa della Porta Bozzolo, dove il 2 e 3 aprile si è svolta la XXV edizione della mostra mercato di florovivaismo Le Giornate delle Camelie, organizzate dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Crediti foto@Shutterstock