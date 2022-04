Quale stagione migliore per concedersi una piccola fuga dalla città se non quella della primavera? Se siete alla ricerca di mete dal profumo bucolico, vicino Milano le ville stanno dando uno spettacolo straordinario. Qui rododendri, camelie e rose danno spettacolo: dalle ville lungo il Lago di Como a quelle del Lago Maggiore, la primavera sboccia in tutta la sua bellezza.

@shutterstock