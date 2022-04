Lucca, ecco dove si trova la splendida villa del celebre film ‘Il Marchese del Grillo’

Il Marchese del Grillo è una delle pietre miliari del cinema italiano. Sapevate che la villa non si trova a Roma ma bensì a Lucca?

Nel 1981 usciva al cinema uno dei film destinati a diventare una delle pietre miliari del cinema italiano, ‘Il Marchese del Grillo‘ di Mario Monicelli. Sebbene il film sia ambientato nella Roma papalina, la splendida villa del film si trova a Lucca. Si tratta di Palazzo Pfanner straordinario esempio di architettura del 1600 con il celebre e bellissimo giardino all’italiana fatto da Filippo Juvarra, che si adagia lungo le Mura della città.

Da Mario Monicelli a Jane Campion: i film girati a Palazzo Pfanner

La sua bellezza è tale da aver conquistato negli anni il cuore di molti registi che hanno deciso di ambientare qui alcune scene dei loro film. Su tutti, come dicevamo spicca ‘Il marchese del Grillo’ con Alberto Sordi. Palazzo Pfanner rispecchia l’immaginario ‘palazzo della nobiltà papalina’ e questo lo ha reso la location perfetta per il celebre film di Monicelli. Prima di lui, fu Luigi Magni ha sceglierlo come set di ‘Arrivano i bersaglieri‘ con Ugo Tognazzi, Pippo Franco e Vittorio Mezzogiorno.

Il suggestivo e bellissimo giardino all’italiana ha invece conquistato il cuore della regista premio Oscar Jane Campion che lo ha immortalato nel suo ‘Ritratto di Signora’, film del 1996 con Nicole Kidman.

Dormire nella villa de Il Marchese del Grillo

Oggi in questo splendido palazzo vengono realizzati eventi, è possibile soggiornarvi e nelle sue scuderie ha sede il ristorante ‘L’imbuto’ dello chef Cristiano Tomei.

Crediti foto@shutterstock