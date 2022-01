In Liguria si trova la Salem d'Italia: è Triora bellissimo e suggestivo borgo, in cui il 6 Gennaio vi attende la Strefana.

In Liguria c’è un paese perfetto per una gita da fare il 6 Gennaio e perché no anche ad Halloween. Qui si trova una città nota anche come la ‘Salem d’Italia’: Triora. Tra il 1587 e il 1589 in questo borgo ci fu la più grande e cruenta caccia alle streghe avvenuta nel nostro paese.

Liguria, qui si trova la città delle streghe: il posto ideale per il 6 Gennaio

LEGGI ANCHE: — Questa è la quercia delle streghe che ha ispirato la storia di Pinocchio

Complice una carestia che durava da molto tempo, diverse donne furono accusate di esserne la causa con i loro sortilegi e malefici. Diverse decine di donne vennero prese, torturate e incarcerate a Genova. Alcune perirono per le torture, come Isotta Stella donna di nobile famiglia, alcune si uccisero; di altre (quelle incarcerate) non si conosce la loro sorte.

Considerato uno dei borghi più belli d’Italia, Triora ospita il museo etnografico e quello della stregoneria. Da non perdere anche la Cabotina, la casa in cui si narra si riunissero le streghe. Tra gli eventi principali che si svolgono durante l’anno ci sono la Strigora (ogni prima domenica dopo Ferragosto), festival dedicato alla stregoneria per ricordare quanto successo a fine 500; la sagra del fungo a settembre, e naturalmente la notte di Halloween. E in occasione del 6 Gennaio la Strefana. La Strega – Befana che, come da tradizione, con allegria balli giochi e golosi spuntini, porta via con se tutte le feste.

Crediti foto@Shutterstock