Rimini, luoghi da visitare a Halloween: il castello ‘spaventoso’ con l’inquietante presenza di Azzurrina

Non sapete dove trascorrere Halloween? C'è un posto che vi farà vivere un'esperienza indimenticabile: avete mai sentito parlare di Azzurrina?

Qualche gita fuori porta o un weekend alla scoperta di città e tradizioni diverse sono sempre ben accette. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere una delle mete più gettonate dai turisti, da Nord a Sud, ha tutto ciò che si desidera. Visto che il weekend di Halloween si avvicina, vogliamo consigliarvi un posto avvolto nel mistero, dove l’atmosfera che si respira è perfetta per il periodo. Stiamo parlando del Castello di Montebello, anche detto di Azzurrina, scopriamo tutti i dettagli.

Dove trascorrere Halloween: il Castello di Azzurrina è la meta perfetta

Si trova a Montebello, a pochi km da Rimini, il castello è stato costruito come rocca difensiva durante l’epoca dei romani, e domina la valle del Marecchia e dell’Uso. Nel rinascimento divenne una residenza signorile dei Malatesta e successivamente venne acquisito dai Conti Guidi di Bagno. Attualmente sono loro i proprietari della dimora.

Chi visita il castello ne rimane sorpreso non solo per la sua bellezza, ma anche per l’atmosfera paranormale che si respira al suo interno dovuta alle tante leggende che girano intorno all’edificio. Non è un caso che il posto prende il nome di Castello di Azzurrina. Ma di chi stiamo parlando?

Azzurrina era una bambina che scomparve improvvisamente nei sotterranei del castello nel 1375. Era la figlia del feudatario di Montebello, aveva gli occhi azzurri ma era albina, una maledizione per l’epoca. Infatti, per tutelarla si dice che la madre le tingeva i capelli di nero, ma il colore rapidamente svaniva e diveniva azzurro.

Molti ritengono che il padre ordinò di ucciderla, perché essendo albina costituiva un ostacolo per la sua carriera politica. Oggi, si crede che il fantasma di Azzurrina aleggi ancora tra le mura del Castello ed è per questo che Montebello diventa la meta più gettonata dalle persone proprio nel periodo di Halloween.

