La grotta più grande al mondo: può entrarci la Basilica di San Pietro Foto

La grotta più grande del mondo si trova in Vietnam ed è stata scoperta per caso nel 1991 e ancora oggi non se conosce le reali dimensioni

In Vietnam all’interno del Parco Nazionale Phong Nha-Ke Bang, si trova la grotta più grande del mondo: Hang Sơn Đoòng. Le sue dimensioni sono tali, che potrebbe accogliere al suo interno la Basilica di San Pietro nella sua interezza. LEGGI ANCHE:– Grotta azzurra di Mel, un angolo segreto ‘scoperto’ dopo un post su Facebook Una grotta straordinaria non solo per la sua maestosità, che l’ha portata a conquistare il titolo di grotta più grande del mondo precedentemente detenuto dalla Deer Cave nel Borneo, ma anche perché al suo interno si è formato un clima unico. Attraverso le doline la luce e l’acqua piovana riescono a penetrare nell’antro: questo ha reso possibile la crescita di piante e alberi che si trovano solo lì e l’ha resa la ‘casa’ di scimmie e volpi volanti. Hang Sơn Đoòng fu scoperta nel 1991 casualmente da un contadino del posto, Hồ Khanh, che lavorava come disboscatore illegale. Durante una spedizione per estrarre legno di agar, vide l’enorme antro e un fiume che lo attraversava. Tutto rimase però avvolto nel mistero fino al 2009 quando un gruppo di ricercatori della British Cave Research Association, avendo sentito i racconti che lo riguardavano, gli chiesero di guidarli alla ricerca di quella caverna. Durante la prima spedizione vennero scoperte ben 11 ‘nuove’ grotte, ma del gigante nessuna traccia. Seguirono altre due spedizioni che furono ‘infruttuose’. Poi dopo un po’ Hô Khanh riuscì a ricordarsi come fare ad arrivare e così l’imponente grotta venne svelata al mondo: era il 14 aprile del 2009. Gli speleologi non sono riusciti a stabilire con certezza le effettive dimensioni della grotta. Ad oggi i numeri parlando di 5 km di lunghezza per una larghezza e un’altezza di circo 80 metri. Ma potrebbe essere ancora più ampia. Crediti foto@Shuttersock