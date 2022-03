La città delle cento torri a 9 ore dall’Italia che devi assolutamente visitare

Nel cuore dell'Europa si trova una città dal fascino elegante e magico, un museo a cielo aperto. È Praga detta anche la Città delle 100 torri

Viene chiamata città delle cento torri, ma anche città d’oro e La madre delle città: è Praga capitale della Repubblica Ceca che si trova a sole 9 ore dall’Italia.

Una città che merita di essere visitata, il cui centro storico dal 1992 è nella lista patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Un museo a cielo aperto che custodisce la più variegata collezione di architetture al mondo: gotico, barocco, neoclassico, art nouveau, cubismo, ultramoderno.

Perché si chiama la città delle 100 torri?

Città elegante, raffinata e affascinante è viene chiamata La città delle 100 torri per i numerosi edifici a torre che svettano alti con le loro punte d’orate (che le hanno conferito il soprannome di città d’oro).

Ma Praga è anche celebre per il suo fascino esoterico: è la città magica e insieme a Lione e Torino, costituisce il Triangolo di Magia Bianca. Le sue strade sono ricche di simboli magici e molti luoghi sono avvolti da un intrigante mistero. Ne fa parte l’orologio astronomico medievale in Piazza Staroměstské Náměstí (Piazza della Città Vecchia), noto anche per lo straordinario spettacolo che si tiene ad ogni ora e che incanta da sempre sia grandi che piccini.

Da non perdere una passeggiata nel quartiere di Malá Strana (Parte Piccola), ricco di piazzette, romantici angoli e meravigliosi palazzi, e in quello di Stare Mesto (Città vecchia) dove si trova l’orologio di cui vi abbiamo scritto poco sopra.

Ci sono poi il Castello, il ponte di Carlo che unisce la Parte Piccola con la Città Vecchia, la Cattedrale di San Vito, il ghetto ebraico (lo Josefov), la casa danzante realizzata dall’architetto Frank O. Gehry (suo lo spettacolare Guggenheim Museum di Bilbao).

@shutterstock