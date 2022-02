La torre da brividi, sali fino a 3567 metri di altezza: da non are se soffri di vertigini

Una torre bianca degna dei migliori fantasy; chi arriva sulla sua cima si troverà a più di 3000 metri sopra il livello del mare

Immersa in una bellissima foresta, si trova una torre color avorio degna dei migliori fantasy; vi porterà a 3567 metri sopra il livello del mare e vi sembrerà di toccare il cielo con un dito.

È definita il ‘simbolo dell’armonia e dell’umanità del paese’ e si trova nel complesso multi-religioso di Ambuluwawa in Gompola, nel centro dello Sri Lanka. Un luogo sacro, in cui ognuno è libero di professare la propria religione. Qui si trovano 4 diversi edifici religiosi, uno per ognuna delle 4 maggiori religioni dell’Isola.

La torre da brividi, è una scala a chiocciola alta 40 metri, il cui ultimo tratto viene percorso all’esterno. Ci vuole un certo coraggio per arrivare fino in cima, ma chi riesce godrà di un panorama veramente unico e mozzafiato. Se soffrite di vertigini però, forse è meglio evitare.

La torre di Ambuluwawa è immersa in un’oasi naturale in cui si trovano molte varietà di piante e animali. A sottolineare la bellezza di questo luogo mistico, ci sono alcuni versi anonimi tratti dal poema “Mayura Sandesa”:

Quando i pianeti e le stelle scompaiono dal cielo e quando il nettare cade dai fiori sulle cime degli alberi e quando il sole diffonde i suoi raggi mentre sorge sopra la montagna dell’est, allora puoi partire felicemente da Ambuluwawa

