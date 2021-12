Genova, il treno di Harry Potter è pronto alla partenza per un’Epifania davvero speciale: info prezzi e date

Si chiama Genova Hogwarts Express e su questo treno è possibile vivere il modno magico di Harry Potter. Ecco quando partirà

Un treno magico è in partenza da Genova: arriva il treno di Harry Potter. Tra aneddoti, prove di abilità e pozioni magiche i partecipanti saranno immersi completamente nel mondo di Hogwarts. E le sorprese non finiscono qui.

La partenza avverrà dal binario 9 e 3/4 della stazione Manin di Genova; a bordo insieme ai passeggeri ci saranno i professori della scuola di magia più amata di sempre. Il treno di Harry Potter viaggia sulla linea Genova – Casella, una storica linea ferroviaria a scartamento metrico. Poco più di 24 chilometri di pura magia che attraversa le valli Bisagno, Polcevera e Scrivia.

Le prossime date da segnare nel calendario sono quelle del 6, 8 e 9 gennaio 2022; il treno Genova Hogwarts Express partirà alla volta della “missione Epifania”. Un’edizione speciale che vedrà prende parte al viaggio anche la Befana che andrà a trovare i piccoli viaggiatori portando loto dolci doni.

In ottemperanza alla normativa anti Covid, il numero di posti è limitato; le prenotazioni vanno fatte solo tramite Whatsapp al 3404910024. Se sarete tra coloro che saliranno sul treno, l’appuntamento è alle 8.30 alla Stazione di Manin, la partenza è prevista per le 9.00. Il viaggio dura circa un’ora e il rientro a Genova è previsto per le 11.30.

I bambini fino ai 3 anni viaggiano gratis, per quelli dai 4 ai 6 anni il biglietto costa 10€, mentre dai 7 anni in su 20€. Vale solo per un giorno e comprende oltre all’accesso al treno, l’animazione una foto ricordo e una dolce sorpresa.

