Autunno, gita ‘magica’ a Grazzano Visconti: ecco il borgo di Harry Potter

Amanti di Harry Potter e non solo, non perdetevi la magica gita a Grazzano Visconti uno dei borghi più belli d'Italia

Amanti dei mercatini di Natale ma soprattutto fan di Harry Potter, questo borgo è quello che fa per voi! Si tratta di Grazzano Visconti in provincia di Piacenza: non solo respirerete la magica atmosfera del maghetto più amato del cinema, ma sarete trasportati in un luogo dal fascino di altri tempi.

Inserito tra i borghi più belli d’Italia, la storia di Grazzano Visconti è stata legata per secoli a quella della famiglia Anguissola. Ma è grazie a Giuseppe Visconti Modrone che il borgo acquista il suo attuale aspetto. Il nobile voleva realizzare un borgo pittoresco con echi medievali. Da questa visione, ancora oggi per i visitatori sembra di fare un salto indietro nel tempo di almeno 700 anni.

A beautiful tour in Grazzano Visconti

Il castello costruito nel 1395, ricorda proprio quello di Hogwards anche se non nelle dimensioni. E proprio la somiglianza con i luoghi tanto cari al mago nato dalla penna di J.K.Rowling, ha portato alla realizzazione di alcuni negozi a tema. Qui ad esempio troverete il celebre Olivanders!

Non solo Harry Potter; come abbiamo scritto all’inizio dell’articolo questo borgo è perfetto anche per gli amanti del Natale. Vengono allestiti infatti dei mercatini a tema che sono una metà perfetta per una gita alla scoperta dell’Italia.

