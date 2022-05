Croazia, ecco una delle città più fotografate della costa istriana

Tra le meraviglie della Croazia c'è Rovigno splendida città circondata da un mare cristallino: è la più fotografata della costa

La Croazia è una meta molto ambita per le vacanze, merito dello splendido mare ed anche delle sue città. Sapevate che Rovigno è la città più fotografata della costa istriana? Si tratta di uno dei più bei porti dell’Adriatico.

LEGGI ANCHE: — Croazia, l’isola profumata: qui sarai inebriato da profumi di erbe aromatiche

Bagnata da un mare cristallino, con bellissime spiagge, non si può non fare una gita in barca per le isole dell’arcipelago di Rovigno. La città poi vi conquisterà con i suoi stupendi scorci, le viuzze strette e l’atmosfera romantica.

Da visitare la Chiesa di Sant’Eufemia, che si erge nel punto più alto della città; realizzata nel 1736 in stile barocco, è stata fatta con materiali provenienti da due antichi edifici preesistenti. Il suo imponente campanile si staglia nello skyline della città. Percorrendo poi la via degli artisti, Ulica Grisia (pittoresca via in cui potrete farvi fare un ritratto), arriverete all‘Arco dei Balbi. Si tratta dell’antica porta della città realizzata nel 1680 per volere del podestà Daniele Balbi.

Bellissimi anche la Torre dell’orologio del XII secolo che un tempo fu adibita a prigione e il Teatro Gandusio realizzato su progetto di Nicolò Califfi nel 1854.

Crediti foto@Shutterstock