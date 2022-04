Croazia, l’isola profumata: qui sarai inebriato da profumi di erbe aromatiche Foto

Lussino è un'isola in Croazia che non solo vi conquisterà per la sua bellezza e con la sua natura che la rende un'isola profumata

In Croazia nella parte settentrionale del Quarnero si trova l‘isola profumata: è Lussino detta anche Losinj. Un luogo perfetto per trascorrere una vacanza all’insegna del relax e riscoprire i ritmi calmi della vita. Punto di forza di questa isola è la meravigliosa natura. LEGGI ANCHE: — 18 km di passerelle a pelo d’acqua: il fascino unico dei laghi proclamati Patrimonio dell’Umanità Qui si trovano 1018 specie di piante, che con i loro colori e i loro profumi rendono Lussino un’isola inebriata di profumi derivanti soprattutto dalle erbe aromatiche. Salvia, pino, lavanda, cedrina e santoreggia montana, vi inebrieranno con il loro profumo. Con queste erbe viene anche pordotto un tipico liquore il “Moj otok” prodotto in base ad una ricetta originale e brevettata appartenente a Sandra Nicolich. Presente anche l’arbusto di mirto, dal quale viene realizzato il classico liquore. Con le tipiche erbe presenti sull’isola corata viene anche prodotto un particolare Tè lussingano e l’acquavite di Lussino. @Shutterstock

