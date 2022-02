Brescia, la ‘Casa Santa’: da qui puoi godere di una vista unica sul Lago di Garda

Un Monastero in cima ad un monte da cui si ha una vista unica del Lago di Garda: è il Santuario di Montecastello

Sul Monte Cas in provincia di Brescia, si trova una ‘casa santa’ da cui si ha una vista unica sul Lago di Garda. Si tratta del Monastero di Montecastello, chiamato anche Santuario Madonna della Stella perché nel 1200, l’apparizione provvidenziale di una stella mise fine alla cruenta battaglia di Tignale.

Il Santuario è stato costruito sui ruderi di un antico tempio, e al suo interno si trova un tempietto datato intorno all’800 chiamato ‘Casa Santa’. Oltre a questo, al suo interno si trovano anche meravigliosi affreschi di scuola giottesca e l’ex voto più grande d’Europa (dato 1600).

Catholic Church Eremo di Montecastello. Aerial view of the church on the mountain. Top view of the Eremo di Montecastello church. Lake Garda, Italy. Aerial panorama of Montecastello.

La posizione in cui sorge il Monastero è veramente unica e dall’altro dei suoi 700 metri di altitudine si può abbracciare con lo sguardo il Lago di Garda arrivando fino alla penisola di Sirmione e alla catena del Monte Baldo.

Per gli amanti del trekking questa è una meta perfetta: un’ora e mezza di camminata lasciando la macchina tra Olzano e Prabione. Si deve affrontare una salita piuttosto ripida, ma una volta arrivati in cima la fatica sarà ampiamente ripagata. Si può anche raggiungerlo in macchina e parcheggiare nel piazzale antistante il Santuario, ma attenzione: la strada nell’ultimo tratto è ripida e fatta di curve a gomito con un passaggio stretto finale che lo rende non adatta a macchine di grossa dimensione.

