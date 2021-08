Trentino Alto Adige, il lago dal color turchese non solo bello da guadare

A pochi chilometri da Riviera del Garda, si trova un bellissimo lago di color turchese e la sua storia inizia nel 1100

Una perla color turchese in mezzo alle montagne: è il Lago di Tenno in Trentino Alto Adige, che vi conquisterà per il suo colore e non solo. Sembra essere uscito dalla tavolozza di un pittore per gli spettacolari colori che acqua e vegetazione offrono.

Ci troviamo non lontano dal Lago di Garda (a 14 km da Riva del Garda) e si tratta del sesto lago per estensione del Trentino e la sua formazione ha origine da una frana intorno al 1100.

Tenno Italy August 2021 View of Lake Tenno and the mountains in beautiful weather with blue sky

Un enorme massa si staccò dalla costa del monte Misone e andò a bloccare il corso del fiume Rì Sec, creando una conca. Con il passare del tempo, la conca si riempì completamente fino a quando, nel 1400 circa, la pressione dell’acqua aprì un tunnel nel dosso di Ville Del Monte facendo calare il livello del Lago più o meno a quello attuale.

Una gita a questo splendido lago dal color turchese, offre la possibilità di rilassarsi e rinfrescarsi nelle sue splendide acque. Ma il Lago di Tenno ha molto altro da offrire. L’emissario del lago forma la Cascata del Varone, compresa nel Grotta Cascata Varone:una delle attrazioni più suggestive della zona. Tra tunnel scavati nella montagna, scale, sentieri e ponti l’avventura è dietro l’angolo. E prima di tornare a casa, non può mancare una visita a uno dei borghi più belli d’Italia: il borgo medievale di Canale di Tenno.

