Beauty in the Beauty a Expo Dubai: la Regione Marche protagonista con l’originale progetto

'Bellezza nella Bellezza - Beauty in the Beauty': è questo l'evento speciale in scena al Padiglione Italia a Expo Dubai

Dal 24 al 26 febbraio 2022 a Expo Dubai la Regione Marche sarà protagonista con un originale progetto: Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty. Un evento speciale che vedrà trasformarsi in palcoscenico il Padiglione Italia e la galleria Foundry Dubai.

Beauty in the Beauty a Expo Dubai

Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty unisce tre progetti specifici per rappresentare lo splendido territorio marchigiano, attraverso video installazione e sviluppo dei 5 sensi. Un’esperienza immersiva che pone al centro dell’attenzione l’artigianato artistico e culturale delle Marche coinvolgendo due dei borghi più belli d’Italia Corinaldo e Offida e la terra dei 10 castelli, Arcevia. Un viaggio virtuale e reale in quegli elementi che caratterizzano l’intero territorio e che sono valore e patrimonio del centro Italia.

Come dicevamo questo originale evento fonde tre artigianalità locali di eccellenza (l’agricoltura di nicchia, la creatività performativa, la manualità di tradizione) e tre prodotti specifici: il raro Mays8 file di Arcevia, la lavorazione del tombolo, la nuova frontiera dell’Archeodanza.

Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty tre progetti specifici per rappresentare il territorio.

Il Mays 8 file di Arcevia, riportato in vita grazie a una ricerca in campo agricolo che ha consentito di ripristinare la coltivazione dell’antica varietà, diffondendone i pregi alimentari e salutari, valorizzando attraverso l’innovazione la biodiversità agraria delle Marche.

La tradizione del Tombolo di Offida, patria del merletto dal XV secolo e tutt’oggi custode di una tradizione secolare.

L’originale Archeodanza di Corinaldo che abita luoghi e paesaggi grazie a E.Sperimenti Dance Company, che ha fatto del borgo un unicum nel centro Italia e vera e propria Città Palcoscenico.

Un’esperienza resa possibile grazie alla realtà virtuale proiettata attraverso il docufilm narrativo e per immagini, girato nei borghi di Corinaldo, Offida e Arcevia, che verrà accompagnata dalla sperimentazione sensoriale delle stesse esperienze ed eccellenze presentate, unendo i sapori alla percezione tattile, passando per gli odori e la visione del corpo danzante dei performer.

Crediti foto@Victory Media_A. Pustizzi via HF4