Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty unisce tre progetti specifici per rappresentare lo splendido territorio marchigiano, attraverso video installazione e sviluppo dei 5 sensi. Un’esperienza immersiva che pone al centro dell’attenzione l’artigianato artistico e culturale delle Marche coinvolgendo due dei borghi più belli d’Italia Corinaldo e Offida e la terra dei 10 castelli, Arcevia. Un viaggio virtuale e reale in quegli elementi che caratterizzano l’intero territorio e che sono valore e patrimonio del centro Italia.

@ph.Victory Media_A. Pustizzi via HF4