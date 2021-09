Si chiama Bailong ed è l'ascensore più alto del mondo. Grazie a lui potrete ammirare il mondo di 'Pandora' reso nota da James Cameron

Con i suoi 326 metri è l’ascensore più alto del mondo e se riuscite a vincere le vertigini potrete ammirare il fantastico mondo di ‘Pandora’. Siamo in Cina nel parco forestale di Zhangjiajie: qui lungo la parete della montagna Wulingyuan si trova il Bailong, un ascensore che consente di ammirare i paesaggi che hanno ispirato James Cameron per Avatar.

È l’ascensore più alto del mondo: ci saliresti mai? Le foto da vertigini

LEGGI ANCHE:– Basilicata da brividi, il ponte tibetano da non fare se soffri di vertigini

The greatest of Hunan Xiang Xhangjiajie national forest park Bailong Elevator

È noto anche come Ascensore dei Cento Dragoni, ed è stato costruito tra il 1999 al 2002. In soli tre anni è stata realizzata questa struttura che da 16 anni è nel libro dei Guinness dei primati non solo perché è l’ascensore più alto del mondo, ma è anche il più veloce e il più pesante.

LEGGI ANCHE:– Cina, la funivia per volare tra i monti ‘sospesi’: l’avventura mozzafiato

Un’opera di alta ingegneria le cui cabine possono portare fino a 50 persone. Nonostante la vista e l’esperienza mozzafiato che regala, non sono mancate le polemiche. La sua realizzazione non passa certo inosservata e le critiche mosse sono state proprio legate all’impatto ambientale che ha dal momento che lo Zhangjiajie è stato dichiarato dal 1992 patrimonio UNESCO e dal 2004 entrato a far parte dei geoparchi mondiali dell’UNESCO.

Ma il grande afflusso di turisti e visitatori che il Bailong richiama, in parte ha placato gli animi e fatto chiudere un occhio sull’effetto visivo che ha.

Crediti foto@Shutterstock